Economía

Premier insta a garantizar energía para un crecimiento de dos dígitos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con Ministerios, ramas y agencias sobre la garantía del suministro eléctrico en los próximos tiempos, con visión hasta 2030 y los ajustes del VIII Plan de Electricidad.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con Ministerios, ramas y agencias sobre la garantía del suministro eléctrico en los próximos tiempos, con visión hasta 2030 y los ajustes del VIII Plan de Electricidad.

Al intervenir en el evento, el jefe de Gobierno subrayó la necesidad de garantizar la seguridad energética y el suministro eléctrico, de conformidad con las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.

Asegurar el suministro eléctrico es una cuestión urgente y una condición previa para cumplir con éxito los objetivos y las tareas de desarrollo socioeconómico en 2026, año que sentará las bases para que 2027 sea un período de aceleración y avance decisivo, a fin de materializar las metas previstas de todo el mandato, reiteró.

El Gobierno, los Ministerios y las ramas, especialmente el Ministerio de Industria y Comercio, deben actuar con firme determinación y realizar los ajustes necesarios en la implementación del VIII Plan de Electricidad, con vistas a satisfacer la demanda de electricidad requerida para un crecimiento económico de dos dígitos y el desarrollo de proyectos de alta tecnología, especialmente centros de datos, propuso.

El dirigente exigió adoptar medidas aún más firmes y contundentes. Lo más importante, comentó, es definir claramente los plazos y las responsabilidades concretas de cada una de las partes implicadas en la implementación del Plan.

Además, pidió al Ministerio de Industria y Comercio que, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y los organismos pertinentes, trabaje con los grupos económicos y empresas estatales, así como con las autoridades locales, para evaluar la situación de la ejecución de cada proyecto.

Resulta necesario elaborar una lista de proyectos con calendarios concretos y definir claramente las responsabilidades de los Ministerios, ramas, agencias, grupos, empresas estatales y las localidades, especialmente en lo relativo a la selección de los inversores y el capital para la ejecución, entre otros, según premier

El principio rector es que los ajustes deben garantizar la viabilidad, la finalización y la puesta en funcionamiento de los proyectos, cumpliendo así estrictamente la normativa y la calidad, concluyó./.

VNA
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