📝Enfoque: Vietnam sitúa el talento en el centro de su estrategia de desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - Atraer y aprovechar el talento no puede limitarse a una política sectorial ni a ofrecer incentivos para captar profesionales cualificados. Se trata de una cuestión estratégica que debe vincularse a las prioridades de desarrollo nacional, la renovación del trabajo de cuadros y la capacidad del país para responder a las exigencias de una nueva etapa de crecimiento.

Esta orientación estuvo presente en los debates del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2026, que examinó el proyecto de Estrategia nacional para atraer y aprovechar el talento en sectores y ámbitos clave.

Durante una reunión de trabajo con el Comité del Partido en el Gobierno, el 24 de agosto, el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, señaló que el desarrollo, la captación y el aprovechamiento del talento deben integrarse en la estrategia general de desarrollo nacional, teniendo como guía los intereses del país y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

El proyecto define el talento como un recurso estratégico especial y fija como meta situar a Vietnam entre los tres primeros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en competitividad mundial del talento para 2030. Entre sus objetivos figura que las personas con talento representen al menos el 20% de las nuevas contrataciones en el sector público y que todas ellas permanezcan en sus puestos después de cinco años. Asimismo, se prevé que la proporción de talento formado en ciencia y tecnología alcance el 60% en 2030 y el 100% en 2050.

Sin embargo, establecer objetivos cuantificables no basta. El desafío consiste en construir mecanismos capaces de identificar las capacidades, asignar responsabilidades en sintonía con ellas y crear condiciones para que las personas puedan contribuir de manera efectiva y duradera al desarrollo nacional.

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Estudiantes de Odontología de la Universidad de Tra Vinh durante una clase. (Foto: VNA)



Una concepción amplia del talento



La Decisión No. 899/QD-TTg, del 31 de julio de 2023, por la que se aprobó la Estrategia nacional para atraer y aprovechar el talento hasta 2030, con visión a 2050, establece criterios que incluyen la conducta ética, la voluntad de contribuir al país y al pueblo, los conocimientos profesionales y el pensamiento creativo, así como los resultados demostrados mediante investigaciones, inventos y otras contribuciones relevantes.

La estrategia comprende cuatro grupos: estudiantes con alto rendimiento académico, jóvenes con investigaciones científicas valiosas y capacidad para desarrollar trabajos independientes e innovadores, personas con talento en la cultura, las artes, el deporte y otras profesiones, y empresarios, gestores y dirigentes destacados.

Esta diversidad demuestra que el talento no debe identificarse únicamente con los títulos académicos o con determinados perfiles profesionales. Su valor también reside en la capacidad de resolver problemas, innovar y generar resultados concretos en diferentes sectores y niveles de la sociedad.

La transformación digital y las nuevas exigencias del desarrollo hacen aún más necesaria esta visión. La gestión pública y empresarial requiere pensamiento creativo, dominio de las tecnologías digitales y recursos humanos cualificados capaces de generar avances. Por ello, el Estado, las organizaciones y las empresas deben pasar de esperar a que las personas competentes se presenten por iniciativa propia a buscarlas de manera activa.

La nueva orientación también exige superar las políticas centradas en incentivos a corto plazo. La captación y la permanencia del talento dependen de tres factores estrechamente relacionados: la persona adecuada, el puesto adecuado y un entorno que permita desarrollar sus capacidades.



De la captación a la contribución efectiva



Atraer profesionales cualificados y conseguir que permanezcan en sus puestos constituye uno de los principales desafíos. La competencia en el mercado laboral obliga a ofrecer remuneraciones y prestaciones atractivas, pero también criterios de evaluación transparentes y entornos de trabajo que reconozcan las capacidades y los resultados.

Delegados en el Cuarto Pleno del XIV mandato del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. (Foto: VNA)

Para ello, las directrices del Partido deben traducirse en normas jurídicas y mecanismos de aplicación concretos, adaptados a las necesidades de los organismos y organizaciones del sistema político. Los procesos de selección han de evaluar las capacidades de forma objetiva y sustantiva, sin limitarse a los títulos, y considerar las competencias prácticas, los resultados laborales, la creatividad y las cualidades éticas.

También es necesario reforzar la cooperación entre los organismos del Partido, las entidades estatales y los centros educativos, además de ampliar la participación ciudadana en la identificación y recomendación de personas con talento.

Una vez seleccionadas, estas personas deben ocupar puestos acordes con sus capacidades y disponer de las competencias y los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades. La asignación de funciones debe responder a criterios racionales, con objetivos y resultados claramente definidos, de modo que el aprovechamiento del talento contribuya tanto al desarrollo profesional como a la eficacia de las instituciones.

Al mismo tiempo, las normas deben tener en cuenta las condiciones presupuestarias, financieras y de personal de cada ministerio, sector y localidad, garantizando una competencia sana y una distribución equilibrada de los recursos entre los distintos ámbitos y territorios.

Como señaló el secretario general y presidente To Lam, pese a las numerosas directrices, políticas y leyes promulgadas por el Partido y el Estado para formar, atraer, aprovechar y proteger el talento, los resultados en su identificación y utilización siguen presentando limitaciones y no responden plenamente a las exigencias del desarrollo nacional.

Superar estas deficiencias requiere, por tanto, algo más que nuevas políticas de contratación. Vietnam necesita vincular la formación, la captación, la asignación de responsabilidades y la protección del talento con sus prioridades estratégicas de desarrollo. Solo así este recurso podrá traducirse en capacidades concretas para la innovación, la modernización y el crecimiento sostenible./.