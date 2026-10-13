Participación activa de Vietnam en la CICA abre nuevas oportunidades con Azerbaiyán

Moscú (VNA) - Vietnam busca reforzar su participación en la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA) y ampliar la cooperación con Azerbaiyán en el marco de su Asociación Estratégica, con motivo de la asistencia de la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan a la VII Cumbre de la organización y su visita bilateral a ese país del 14 al 16 de octubre.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Hanoi en Rusia, concurrente en Azerbaiyán, Dang Minh Khoi, analizó la contribución del país a la CICA, la importancia de este mecanismo y las perspectivas de cooperación bilateral.



Vietnam y su contribución a la CICA



Vietnam se incorporó a la CICA como invitado en 1993, pasó posteriormente a ser observador y se convirtió en miembro de pleno derecho en junio de 2010, durante la tercera cumbre, celebrada en Estambul, Turquía, recordó Dang Minh Khoi.



Según el diplomático, la CICA ofrece un espacio para promover el diálogo, fortalecer la confianza y mantener la paz y la estabilidad en Asia, una región que afronta desafíos como la competencia estratégica, las disputas, la ciberseguridad y el cambio climático.



Vietnam respalda los principios de igualdad soberana, respeto a la independencia y la integridad territorial, solución pacífica de las controversias y cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Además, comparte la experiencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la generación de confianza y la cooperación entre países con distintos intereses y niveles de desarrollo.



Dang Minh Khoi consideró que la cooperación con la CICA debe avanzar hacia resultados concretos en ámbitos como el comercio, la logística, las cadenas de suministro, la transformación digital, la ciencia y la tecnología, la innovación, la formación de recursos humanos, el crecimiento verde, la respuesta al cambio climático y los intercambios educativos y culturales.



Como miembro de la ASEAN y de la CICA, Vietnam también puede contribuir a estrechar los vínculos entre el Sudeste Asiático, Asia Central, Asia Occidental y otras regiones del continente. Para el país, una participación sustancial en la conferencia contribuirá a aplicar su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible regionales.



Nuevo impulso para los vínculos con Azerbaiyán



Vietnam y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas el 23 de septiembre de 1992, tras la proclamación de este último como Estado independiente. La visita del Presidente Ho Chi Minh a Azerbaiyán en 1959 fue uno de los hitos históricos de la amistad entre ambos pueblos.



La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en mayo de 2025 y la elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica abrieron una nueva etapa, orientada a ampliar y profundizar la cooperación política, económica, energética, educativa y cultural, señaló el embajador.



En el ámbito económico, la tercera reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica, celebrada en Hanoi el 17 de julio de 2025, concluyó con un plan de acción para 2025-2027 que contempla 58 medidas en 17 ámbitos prioritarios.



Un día antes, el Consejo Empresarial Conjunto Vietnam-Azerbaiyán celebró su primera reunión junto con un foro empresarial bilateral. Empresas de ambos países firmaron acuerdos de cooperación en energías renovables, promoción comercial, confección textil, agricultura y productos alimentarios.



Pese a estos avances, el comercio bilateral sigue siendo modesto frente al potencial de ambas economías. Dang Minh Khoi señaló que será necesario diversificar los productos, facilitar el acceso a los mercados, reducir los costes logísticos y reforzar los vínculos directos entre las empresas.



El transporte y la logística constituyen otra área de cooperación. Azerbaiyán ocupa una posición estratégica en las rutas entre Asia y Europa, mientras que Vietnam es un centro de producción y exportación y una puerta de entrada a la ASEAN. Ambas partes han estudiado oportunidades vinculadas a las rutas transcaspianas y los corredores Norte-Sur y Este-Oeste, así como la conectividad aérea.



La aerolínea de carga Silk Way West Airlines ya ha abierto una oficina de representación en Vietnam, y los dos países han intercambiado opiniones sobre la posibilidad de establecer una ruta de pasajeros entre Bakú y Hanoi. Según el embajador, una mayor conectividad facilitaría el acceso de las empresas vietnamitas a los mercados del Cáucaso Sur, Asia Central y Europa, y ampliaría la presencia económica de Azerbaiyán en el Sudeste Asiático.



En el ámbito multilateral, ambos países mantienen la coordinación en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, sobre la base del respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados, la solución pacífica de las controversias y el derecho internacional.



De cara al futuro, Dang Minh Khoi subrayó que la prioridad es convertir los avances políticos y diplomáticos en programas y proyectos concretos, mediante el cumplimiento de los acuerdos, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y una mayor participación empresarial. La energía, el petróleo y el gas, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la educación y los intercambios entre pueblos figuran entre los ámbitos prioritarios para consolidar la Asociación Estratégica y generar beneficios tangibles para ambas partes./.

VNA