Empresarios vietnamitas contribuyen significativamente al desarrollo nacional

Hanoi (VNA)– Ya en 1945, el Presidente Ho Chi Minh destacó el papel del sector industrial y comercial en la construcción nacional, vinculando la prosperidad de las empresas con el desarrollo de la economía del país. Esta visión se ha mantenido y desarrollado en las directrices del Partido, especialmente a través de las nuevas orientaciones destinadas a promover el papel de la economía privada y del colectivo empresarial.

El 13 de octubre de 1945, poco más de un mes después del nacimiento de la República Democrática de Vietnam, el Presidente Ho Chi Minh envió una carta a los empresarios del país, en la que subrayó su responsabilidad de construir una economía y unas finanzas sólidas y prósperas, y afirmó que el Gobierno les brindaría apoyo. Asimismo, instó a los industriales y comerciantes a invertir sus recursos en actividades que beneficiaran al país y al pueblo. Esta visión destaca la estrecha relación entre el desarrollo empresarial y los intereses nacionales.

Con el proceso de Doi Moi (Renovación), el entorno empresarial se ha ido ampliando, creando condiciones para que las empresas aumenten su escala y mejoren sus capacidades de gestión, tecnología y acceso a los mercados.

Según el Ministerio de Finanzas, en septiembre de 2026 Vietnam contaba con aproximadamente 1,1 millones de empresas en funcionamiento, con un capital registrado total superior a 30 mil billones de dongs (alrededor de 1,15 billones de dólares). Durante los primeros nueve meses de 2026, más de 223.900 empresas iniciaron sus actividades o reanudaron sus operaciones, lo que equivale a una media mensual de 24.900 empresas que ingresaron al mercado.

La Oficina Comercial de Vietnam en Corea y la Federación Coreana de Microempresas (KFME) celebraron una ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para apoyar el desarrollo de pequeños comerciantes y microempresas en ambos países (julio de 2026). Foto: VNA

El sector empresarial aporta más del 60% del producto interno bruto (PIB), emplea a más de 17,6 millones de personas y contribuye aproximadamente al 55% de los ingresos totales del presupuesto estatal. En los primeros nueve meses de 2026, el PIB vietnamita creció un 9,01%, la tasa más alta en 15 años, desde 2011. La producción industrial aumentó un 12,3%, el consumo un 13,4% y la inversión total de la sociedad un 15,1%.

En el mismo período, Vietnam registró 52,7 millones de personas ocupadas, 683.800 más que en igual período del año anterior. El ingreso mensual medio de los trabajadores alcanzó los 9,1 millones de dongs (350 dólares), un aumento del 9,1%. Estos resultados están vinculados a los esfuerzos de la comunidad empresarial en materia de producción, negocios, inversión y generación de empleo.



Nuevos impulsos para la economía privada



Ante el creciente papel de las empresas, la Resolución 68-NQ/TW, emitida el 4 de mayo de 2025 por el Buró Político, define la economía privada como “uno de los motores más importantes de la economía nacional”. Asimismo, destaca la necesidad de formar empresarios con ética, cultura empresarial, capacidad de gestión y espíritu innovador.

La resolución establece como objetivo que, para 2030, Vietnam cuente con dos millones de empresas en funcionamiento; que la economía privada crezca a un ritmo medio anual del 10-12%, aporte entre el 55% y el 58% del PIB y genere empleo para aproximadamente el 84-85% de la fuerza laboral. El país también aspira a contar con al menos 20 grandes empresas integradas en las cadenas de valor globales.

Para alcanzar estas metas, la dicha resolución prioriza el perfeccionamiento del marco institucional, la garantía de la libertad empresarial y de los derechos de propiedad, así como la eliminación de obstáculos relacionados con el suelo, el capital, la tecnología, los recursos humanos y los mercados.

Por su parte, las empresas deben renovar sus modelos de gestión, aplicar la ciencia y la tecnología, impulsar la transformación digital y ecológica, mejorar la calidad de sus recursos humanos y desarrollar sus marcas. La responsabilidad social, el cumplimiento de la ley, la competencia leal, la protección ambiental y el bienestar de los trabajadores también son factores esenciales para un desarrollo sostenible.

El 6 de abril de 2026, el Primer Ministro aprobó, mediante la Decisión 631/QD-TTg, el Programa de Desarrollo de 1.000 Empresas Pioneras para el período 2026-2030. La iniciativa busca formar un grupo de empresas privadas con alta productividad laboral, capacidad tecnológica y competitividad, capaces de liderar sectores y ámbitos clave de la economía.

Los autobuses totalmente eléctricos de Kim Long Motor son transportados desde el puerto de Chan May en la ciudad de Hue hasta un barco para su exportación a Tailandia. (Foto: VNA)

Para 2030, el programa prevé desarrollar 1.000 empresas pioneras, de las cuales al menos el 15% estarán dirigidas por mujeres. También aspira a que 20 grandes empresas participen en las cadenas de valor globales y que al menos 200 empresas registren un crecimiento rápido y destacado. El Estado ofrecerá apoyo en trámites de inversión y aduanas, cotización bursátil, certificación de productos, acceso a financiación, formación en gestión, innovación, transformación digital y ecológica, así como promoción comercial internacional.

Desde la carta del Presidente Ho Chi Minh de 1945 hasta las actuales políticas, se mantiene una visión fundamental: el desarrollo empresarial está ligado a la prosperidad económica y a los intereses nacionales. El Día del Empresario Vietnamita, celebrado el 13 de octubre, constituye una ocasión para reconocer las contribuciones de las empresas y fomentar el espíritu emprendedor, la aspiración de prosperar legítimamente y la responsabilidad con el país, en favor de una Vietnam próspera y fuerte./.

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