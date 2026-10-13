Política

Viet Nam comparte su experiencia de desarrollo con organizaciones políticas de Perú

Una delegación del PCV visita Perú para fortalecer los vínculos con partidos y organizaciones sociales, intercambiar experiencias y ampliar la cooperación bilateral.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Ciudad de Mexico (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Viet Nam (PCV), encabezada por Hoang Phuc Lam, subsecretario del Comité del Partido y subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, realizó una visita de trabajo a Perú del 9 al 12 de octubre para fortalecer los vínculos entre el PCV y los partidos y organizaciones políticas y sociales de la nación sudamericana, así como promover la amistad y la cooperación entre ambos países.

Durante la visita, la delegación se reunió con dirigentes del Partido Comunista Peruano y del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el Instituto Peruano de Políticas Públicas, la Confederación General de Trabajadores del Perú y Bitel, empresa de telecomunicaciones del grupo vietnamita Viettel en ese país.

En los encuentros con los dirigentes de ambos partidos, Domingo Cabrera Toro, secretario general del Partido Comunista Peruano, y Julio Mendoza García, secretario general del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, las partes intercambiaron opiniones sobre la situación de sus respectivos organizaciones y países, la tradición de amistad bilateral y las coincidencias en sus objetivos e ideales. Asimismo, compartieron experiencias en materia de construcción partidista, investigación teórica y actividades políticas y sociales.

Los representantes peruanos destacaron los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam durante los 40 años de Renovación (Doi Moi) bajo el liderazgo del PCV y subrayaron la importancia de la formación de cuadros para fortalecer la capacidad de liderazgo de los partidos. Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones, compartir experiencias y ampliar los contactos entre organizaciones políticas y sociales, investigadores y jóvenes. Entre las iniciativas propuestas figura la creación de una Casa de la Amistad de Vietnam en la sede del Partido Comunista Peruano, con el fin de difundir la historia, la cultura y los logros del desarrollo vietnamita.

En estos encuentros, la delegación entregó ejemplares del libro “La aspiración de un Viet Nam fuerte y próspero en la nueva era”, que reúne artículos y discursos del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam. La obra presenta la visión y las orientaciones estratégicas del país en materia de construcción partidista, perfeccionamiento del sistema político y desarrollo socioeconómico, y busca contribuir al intercambio de experiencias entre el PCV y sus interlocutores peruanos.

Durante la reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, ambas partes examinaron la situación de los nexos bilaterales y las posibilidades de impulsar la cooperación en ámbitos de interés común, y destacaron la importancia de los canales diplomáticos para fortalecer la confianza política.

En el encuentro con la Confederación General de Trabajadores del Perú, intercambiaron opiniones sobre la situación del movimiento obrero, las actividades sindicales y los desafíos que afrontan los trabajadores, así como experiencias en la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Por su parte, la reunión con el Instituto Peruano de Políticas Públicas permitió explorar oportunidades de cooperación en investigación, formulación de políticas públicas e intercambio de experiencias de desarrollo.

El jefe de la delegación vietnamita afirmó que el PCV concede gran importancia al fortalecimiento de sus relaciones con los partidos y las organizaciones políticas y sociales de Perú. También expresó su deseo de ampliar la cooperación sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía y las orientaciones políticas de cada parte, así como de promover los intercambios de delegaciones, la formación de cuadros y los vínculos entre los pueblos.

Como parte del programa, la delegación conoció las actividades de inversión y negocios de Bitel, empresa de telecomunicaciones de Viettel en Perú. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la contribución de las empresas vietnamitas al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, la transformación digital y el fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países./.

VNA
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