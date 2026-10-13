Trenes de alta gama impulsan turismo ferroviario entre Ciudad Ho Chi Minh y Nha Trang

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Compañía Anónima de Transporte Ferroviario de Vietnam puso en circulación el pasado 12 de octubre una versión renovada de sus trenes SNT1 y SNT2, que cubren la ruta entre Ciudad Ho Chi Minh y Nha Trang, con el fin de elevar el confort de los viajeros y potenciar el turismo en tren.



El nuevo servicio cuenta con 32 coches remodelados, entre los que figuran vagones litera (de cuatro y seis camas) y un coche restaurante. La decoración interior estrena una paleta de tonos cálidos en crema y azul marino, complementada con lencería de cama, cortinas, iluminación y equipos de sonido totalmente renovados.



Todos los vagones disponen de conexión Wi-Fi y cámaras de seguridad operativas las 24 horas. Además, el coche N.º 11907 se ha equipado con un sistema avanzado de climatización y ventilación que minimiza el ruido y permite a los pasajeros regular la temperatura a su gusto.



Los coches cama de alta gama (soft-sleeper) incluyen también zonas habilitadas para tomar fotos y máquinas expendedoras. La propuesta se completa con un coche restaurante situado en el centro de la formación y con personal bilingüe capacitado para atender en inglés.



En cuanto a los horarios, el tren SNT2 parte de la estación de Saigón a las 21:45 y llega a Nha Trang a las 05:40 del día siguiente. En sentido contrario, el SNT1 sale de Nha Trang a las 20:20 y efectúa su llegada a Saigón a las 05:00.



Le Van Chien, subdirector general de la entidad, subrayó que el servicio se ha concebido para ofrecer trayectos más cómodos y seguros, respaldados por altos estándares de calidad.



Al ser Ciudad Ho Chi Minh el gran motor económico y turístico del país, y Nha Trang uno de sus destinos de playa más solicitados, la operadora confía en que esta flota mejorada responda con garantías a la demanda de viajeros y estimule el atractivo del turismo sobre rieles.



Asimismo, la empresa prevé seguir ampliando los servicios a bordo y estrechar alianzas con agencias de viajes para comercializar paquetes turísticos integrados que combinen el billete de tren con estancia e itinerarios en destino.



En paralelo, la firma ha modernizado diversas unidades de la línea Norte-Sur (el emblemático Expreso de la Reunificación) y ha introducido prestaciones premium en las rutas Hanoi–Da Nang y Da Nang–Ciudad Ho Chi Minh. También ha incorporado asientos giratorios de 180 grados en el trayecto Hanoi–Hai Phong. Estas iniciativas se suman a rutas temáticas que maridan el tren con el patrimonio cultural, como el “Viaje de Conexión del Patrimonio Central” (entre Hue y Da Nang) y el “Viaje del Patrimonio Mundial: De Phong Nha a la Capital Imperial de Hue”, con las que busca ofrecer experiencias diferenciadas y dinamizar el turismo local./.

VNA