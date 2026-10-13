Vietnam lanza programa piloto de exención de visado para grupos turísticos chinos en Khanh Hoa

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha aprobado un programa piloto de exención de visado para ciudadanos chinos que viajen en grupos turísticos a la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, durante el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027. La medida figura en una resolución firmada el 12 de octubre por el viceprimer ministro Phan Van Giang.



Según la resolución, el programa se aplica a los ciudadanos chinos que dispongan de pasaportes ordinarios válidos, con excepción de los titulares de pasaportes expedidos por las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao.



Para acogerse a la medida, los visitantes deberán viajar en grupos de al menos dos personas y contratar paquetes turísticos organizados por empresas vietnamitas autorizadas para prestar servicios de viajes internacionales, de conformidad con la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Vietnam. Cada estancia tendrá una duración máxima de 30 días.



La exención de visado se limita a la provincia de Khanh Hoa. Los turistas deberán volar directamente desde China continental al Aeropuerto Internacional de Cam Ranh y utilizar esta misma terminal tanto para entrar en Vietnam como para salir del país.

Las torres Cham de Ponagar (barrio de Bac Nha Trang) son un destino de visita atractiva para los viajeros. (Fuente: VNA)

La medida entró en vigor el 12 de octubre de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo será el encargado de elaborar las directrices para la aplicación del programa, incluidos los criterios y principios para seleccionar y gestionar a las empresas vietnamitas de viajes internacionales participantes. Asimismo, coordinará con las autoridades locales las acciones necesarias para garantizar una implementación eficaz y una adecuada gestión de los grupos turísticos.



La cartera también colaborará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para reforzar la difusión de la medida y aprovechar al máximo sus beneficios.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública orientará sobre los procedimientos de entrada, salida y residencia aplicables a los ciudadanos chinos con pasaportes ordinarios que participen en los paquetes turísticos grupales acogidos al programa de exención de visado./.