Vietnam lanza programa piloto de exención de visado para grupos turísticos chinos en Khanh Hoa

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha aprobado un programa piloto de exención de visado para ciudadanos chinos que viajen en grupos turísticos a la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, durante el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027. La medida figura en una resolución firmada el 12 de octubre por el viceprimer ministro Phan Van Giang.
Según la resolución, el programa se aplica a los ciudadanos chinos que dispongan de pasaportes ordinarios válidos, con excepción de los titulares de pasaportes expedidos por las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao.
Para acogerse a la medida, los visitantes deberán viajar en grupos de al menos dos personas y contratar paquetes turísticos organizados por empresas vietnamitas autorizadas para prestar servicios de viajes internacionales, de conformidad con la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Vietnam. Cada estancia tendrá una duración máxima de 30 días.
La exención de visado se limita a la provincia de Khanh Hoa. Los turistas deberán volar directamente desde China continental al Aeropuerto Internacional de Cam Ranh y utilizar esta misma terminal tanto para entrar en Vietnam como para salir del país.
La medida entró en vigor el 12 de octubre de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo será el encargado de elaborar las directrices para la aplicación del programa, incluidos los criterios y principios para seleccionar y gestionar a las empresas vietnamitas de viajes internacionales participantes. Asimismo, coordinará con las autoridades locales las acciones necesarias para garantizar una implementación eficaz y una adecuada gestión de los grupos turísticos.
La cartera también colaborará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para reforzar la difusión de la medida y aprovechar al máximo sus beneficios.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública orientará sobre los procedimientos de entrada, salida y residencia aplicables a los ciudadanos chinos con pasaportes ordinarios que participen en los paquetes turísticos grupales acogidos al programa de exención de visado./.