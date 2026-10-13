Turismo

Rusia exime de visado a los turistas vietnamitas

Los ciudadanos vietnamitas podrán viajar a Rusia sin visado hasta el 15 de octubre de 2027 y permanecer hasta 30 días por turismo, negocios y otros fines no laborales.

El Palacio de Viajes Petrovsky de Moscú luce radiante en el dorado otoño. (Fuente: VNA)
El Palacio de Viajes Petrovsky de Moscú luce radiante en el dorado otoño. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - Los ciudadanos vietnamitas que viajen a Rusia podrán beneficiarse de una exención de visado durante un año, según informó el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el 12 de octubre un decreto que establece la exención de visado para los ciudadanos vietnamitas por un período de un año, hasta el 15 de octubre de 2027.

Según un comunicado publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia de Rusia, los ciudadanos vietnamitas podrán permanecer en el país hasta 30 días consecutivos, siempre que su viaje no tenga fines laborales.

La medida comprende los viajes de negocios, turismo, participación en eventos y tránsito por Rusia hacia terceros países, así como los desplazamientos de regreso.

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La belleza del paisaje rural ruso en otoño. (Fuente: VNA)

El decreto precisa que la exención no se aplica a los ciudadanos vietnamitas que viajen a Rusia por motivos laborales, para realizar actividades periodísticas, cursar estudios o establecerse en el país durante un período prolongado.

La medida entrará en vigor el 15 de octubre.

Con esta decisión, Vietnam se convierte en el duodécimo país cuyos ciudadanos pueden ingresar a Rusia sin necesidad de visado.

El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, afirmó que la entrada sin visado para los ciudadanos vietnamitas podría favorecer el aumento de las llegadas de turistas, generar nuevos empleos en el sector de los servicios y abrir oportunidades para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

Asimismo, señaló que el número de vuelos directos entre Rusia y Vietnam está creciendo y que las conexiones aéreas entre ambos países continúan ampliándose.

Actualmente, ambos países cuentan con 78 vuelos semanales.

Solo el año pasado se abrieron 20 nuevas rutas aéreas hacia destinos vietnamitas, entre ellos Da Nang, Nha Trang, Cam Ranh, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia espera que las nuevas disposiciones contribuyan a elevar el intercambio turístico entre ambos países hasta los 1,5 millones de visitas a finales de este año.

Por su parte, la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) prevé que el número de turistas vietnamitas que viajen a Rusia aumente al menos un 30% tras la entrada en vigor de la exención de visado.

El presidente Putin anunció los planes para facilitar la entrada sin visado a los ciudadanos vietnamitas tras las conversaciones celebradas a principios de septiembre con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam./.

VNA
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