Vietnam y Georgia buscan profundizar la cooperación bilateral

Tiflis (VNA) - La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió el 12 de octubre en Tiflis con el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, en el marco de su visita oficial al país caucásico, para analizar medidas destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en ámbitos de interés común.

En la cita, Kobakhidze expresó su confianza en que la visita contribuiría a dar un nuevo impulso a la amistad tradicional entre ambos países.

Destacó los avances de la cooperación bilateral en los últimos años, especialmente en los ámbitos político, diplomático, comercial, de inversión y turístico. Asimismo, felicitó a Vietnam por sus logros en materia de desarrollo socioeconómico.

Georgia concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, afirmó Kobakhidze, quien señaló que ambos países comparten intereses y cuentan con fortalezas complementarias.

Situada entre Europa y Asia, Georgia busca consolidar su papel como centro regional de transporte y tránsito, para lo cual está realizando importantes inversiones en infraestructuras ferroviarias y marítimas. En este contexto, expresó su deseo de mejorar la conectividad con Vietnam y ampliar los vínculos económicos bilaterales.

El comercio entre ambos países se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. Kobakhidze destacó que el Gobierno georgiano trabaja para crear un entorno de inversión favorable y transparente que atraiga a un mayor número de empresas vietnamitas.

La cooperación turística también registra un crecimiento significativo. El número de visitantes vietnamitas a Georgia aumentó un 41% en el primer semestre de 2026, señaló y manifestó su deseo de que ambos países establezcan próximamente conexiones aéreas directas.

Kobakhidze también destacó las oportunidades de cooperación en el ámbito educativo, al señalar que Georgia cuenta con numerosas universidades de prestigio y larga trayectoria que han acogido a estudiantes vietnamitas.

Por su parte, Vo Thi Anh Xuan agradeció al Gobierno y al pueblo georgianos la cálida acogida y afirmó que Vietnam valora profundamente la amistad tradicional con Georgia y desea desarrollar las relaciones bilaterales de manera más profunda, sustantiva y eficaz.

La vicepresidenta felicitó a Georgia por sus recientes logros y propuso reforzar los mecanismos de diálogo bilateral, promover visitas de alto nivel y ampliar los intercambios por diversos canales. Asimismo, abogó por revisar y perfeccionar el marco jurídico para facilitar la cooperación en ámbitos en los que ambos países cuentan con fortalezas y necesidades compartidas.

Instó a Georgia a facilitar aún más el acceso de los productos vietnamitas a su mercado y animó a las empresas de ambos países a explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación. Entre los sectores prioritarios mencionó el turismo, la cultura, la educación y la formación, así como ámbitos en los que Vietnam cuenta con una amplia experiencia, como la agricultura, el procesamiento agroalimentario, el desarrollo de infraestructuras y la innovación.

Asimismo, destacó la importancia de mejorar la conectividad aérea y fomentar los intercambios culturales y gastronómicos, así como los contactos entre los pueblos, con el fin de fortalecer el entendimiento mutuo.

Ambas partes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Georgia cuentan con nuevas oportunidades de desarrollo y acordaron impulsar una cooperación práctica y eficaz, en consonancia con los intereses y el potencial de ambos países. También se comprometieron a mantener la coordinación y el apoyo mutuo en organizaciones y foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y en los mecanismos de cooperación regional. Además, acordaron reforzar la colaboración en materia de defensa y seguridad, en particular para hacer frente a los desafíos de seguridad no tradicionales.

Vietnam está dispuesto a servir de puente para que Georgia amplíe su cooperación con los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó. La vicepresidenta valoró los esfuerzos de Georgia por estrechar sus vínculos con la ASEAN y los países del Sudeste Asiático, y abogó por mejorar la conectividad económica, ampliar el acceso a los mercados, fortalecer los vínculos empresariales y promover proyectos de cooperación interregional.

Por su parte, Kobakhidze expresó el deseo de Georgia de desarrollar relaciones más amplias con Vietnam y la ASEAN, y manifestó la disposición de su país a contribuir a fortalecer los vínculos de Vietnam con Asia Central, el Cáucaso y Europa.

Ambos dirigentes celebraron la firma de varios documentos de cooperación durante la visita, entre ellos memorandos de entendimiento entre sus respectivas cancillerías y entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el de Protección del Medio Ambiente y Agricultura de Georgia. Coincidieron en que estos acuerdos constituyen pasos concretos para establecer un marco favorable a la ampliación de las relaciones bilaterales.

Asimismo, encargaron a los ministerios y organismos competentes acelerar las negociaciones sobre otros acuerdos destinados a impulsar el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre los pueblos. Entre ellos figuran acuerdos sobre promoción y protección de inversiones, prevención de la doble imposición y exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.

Vo Thi Anh Xuan instó a los organismos competentes de ambos países a coordinarse estrechamente para organizar actividades conmemorativas con motivo del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027. También expresó su deseo de que Kobakhidze visite Vietnam con ocasión de esta efeméride. El premier georgiano agradeció la invitación y manifestó su intención de visitar la nación indochina próximamente para analizar nuevas medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral./.

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