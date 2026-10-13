Sociedad

Vietnam contribuye activamente a principales orientaciones de UNESCO

Vietnam aboga por reforzar el multilateralismo, la educación de calidad y la gobernanza digital inclusiva durante la 225.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en París.

La 225ª reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. (Foto: VNA)
La 225ª reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. (Foto: VNA)

París (VNA) - Vietnam reafirmó su compromiso de contribuir a las principales orientaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) durante la 225ª Reunión de su Consejo Ejecutivo, celebrada del 8 al 20 de octubre de 2026 en París, con la participación de 58 Estados miembros y países observadores.

En su intervención ante la sesión plenaria del 9 de octubre, la embajadora Nguyen Thi Van Anh, jefa de la delegación permanente de Vietnam ante la UNESCO, subrayó que, ante los profundos cambios del orden internacional, la organización debe reforzar su misión de sentar las bases de la paz y promover un desarrollo equitativo, humanista, inclusivo y sostenible.

La diplomática reafirmó el apoyo de Vietnam al papel de la UNESCO en sus ámbitos de competencia y destacó su liderazgo para acelerar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS 4), relativo a una educación de calidad.

En materia cultural, celebró la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del período 2027-2036 como Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por Vietnam. Asimismo, señaló que la UNESCO debe desempeñar un papel importante en la traducción de sus objetivos en acciones concretas.

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La embajadora Nguyen Thi Van Anh, jefa de la delegación permanente de Vietnam ante la UNESCO, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Respecto a las tecnologías digitales, la embajadora abogó por una gobernanza tecnológica inclusiva, segura, transparente, responsable y centrada en las personas, que respete la soberanía nacional y digital. En este contexto, expresó su apoyo al estudio de un instrumento normativo sobre la juventud y el entorno digital en la era de la inteligencia artificial, así como al proceso de reforma UNESCO 80 para mejorar la eficacia de la organización.

En 2026, año en que se conmemora el 50º aniversario de la cooperación entre Vietnam y la UNESCO (1976-2026), Nguyen Thi Van Anh destacó la evolución del papel de Vietnam, que ha pasado de ser principalmente receptor de asistencia a convertirse en un socio activo que contribuye a definir las principales orientaciones de la organización. El reciente Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, organizado conjuntamente en Vietnam, constituye un ejemplo de esta cooperación.

Al concluir su intervención, la embajadora instó a los países a reforzar la cooperación y la solidaridad, consolidar el multilateralismo y recuperar la confianza sobre la base del respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional, a fin de convertir los compromisos comunes en beneficios concretos para la población.

Por su parte, en la apertura de la reunión, el 8 de octubre, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, felicitó nuevamente a Vietnam por la aprobación oficial, en septiembre de 2026, de la resolución de la Asamblea General de la ONU que proclama el período 2027-2036 como Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa fue promovida inicialmente por Vietnam en la UNESCO y posteriormente impulsada junto con otros países en la ONU./.

VNA
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