Regreso de los héroes caídos reafirma la tradición de gratitud en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las autoridades y pobladores de Ciudad Ho Chi Minh celebrarán el 14 de octubre una ceremonia de homenaje póstumo y entierro en el Cementerio de los Mártires de la urbe para más de 700 mártires cuyos restos fueron recuperados en el parque Le Thi Rieng.



El acto marca un hito en la Campaña de 500 días y noches de búsqueda, recuperación e identificación de los caídos, y reafirma la tradición vietnamita de recordar a quienes sacrificaron sus vidas por el país.



Avances en la recuperación e identificación de los restos



La zona del parque Le Thi Rieng fue antiguamente el cementerio Do Thanh. Las sucesivas transformaciones urbanas han cambiado el paisaje de la zona, mientras que el paso del tiempo ha deteriorado los restos y dificultado su recuperación e identificación. En algunos casos, los huesos se encuentran mezclados en fosas comunes, lo que complica la toma de muestras y los análisis de ADN.



Ante estas dificultades, los equipos especializados han dedicado grandes esfuerzos a recuperar los restos y recopilar información que permita determinar la identidad de los caídos.



Durante una inspección de esta labor, el primer ministro Le Minh Hung subrayó que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires constituye una responsabilidad tanto política como moral. Asimismo, instó a mantener los esfuerzos para recuperar e identificar todos los restos que sea posible, de modo que las familias puedan conocer el destino de sus seres queridos y rendirles homenaje.



Transmitir la tradición de gratitud a las nuevas generaciones



Durante su visita al parque Le Thi Rieng el 17 de julio pasado, el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, destacó la importancia de recordar los sacrificios de las generaciones anteriores y mantener viva la tradición de gratitud hacia quienes contribuyeron a la independencia y el desarrollo del país.



La campaña cuenta también con la participación de jóvenes voluntarios que aportan sus conocimientos y su entusiasmo a los trabajos de búsqueda e identificación. Entre ellos figuran Nguyen Ngoc Hai Anh, de 23 años, graduada en antropología forense por la Universidad de Toronto, y Nguyen Son Tra, profesor de inglés en la escuela secundaria Tan Binh. Su participación demuestra el compromiso de las nuevas generaciones con una labor de profundo significado humanitario y social.



Huynh Ngoc Nhu Anh, estudiante de la Academia de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh, expresó su deseo de incorporarse a las fuerzas armadas para contribuir al país. Para muchos jóvenes, la participación en estas actividades representa una oportunidad para comprender mejor la historia nacional y expresar su reconocimiento a quienes realizaron sacrificios por la comunidad.



La ceremonia del 14 de octubre será una ocasión para rendir homenaje a los mártires cuyos restos han sido recuperados y para recordar la responsabilidad colectiva de preservar su memoria. Sin embargo, el acto no supone el final de la campaña ni de los esfuerzos por esclarecer la identidad de los caídos.



Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y jefe del comité directivo de la campaña, señaló que, después de las ceremonias, las autoridades continuarán verificando la información, buscando posibles restos y trabajando para identificar a los mártires. El objetivo es ofrecer respuestas a las familias y garantizar que los sacrificios de quienes dieron su vida por el país no caigan en el olvido.



La campaña constituye así una expresión concreta de la tradición vietnamita de gratitud, al tiempo que promueve la solidaridad entre generaciones y el compromiso de la sociedad con la memoria histórica./.

VNA