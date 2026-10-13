Sociedad

Honran a 96 agricultores vietnamitas destacados por sus contribuciones durante 40 años de Renovación

La Asociación de Agricultores de Vietnam celebró el 12 de octubre en Hanoi una ceremonia de homenaje y entrega de distinciones a 96 agricultores destacados durante los 40 años de Renovación (Doi Moi), en reconocimiento a sus importantes contribuciones al desarrollo de la agricultura, las zonas rurales y el país.

Entrega de certificados de mérito en reconocimiento a los agricultores destacados en transformación digital y comercio electrónico. Foto: VNA
Entrega de certificados de mérito en reconocimiento a los agricultores destacados en transformación digital y comercio electrónico. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La Asociación de Agricultores de Vietnam celebró el 12 de octubre en Hanoi una ceremonia de homenaje y entrega de distinciones a 96 agricultores destacados durante los 40 años de Renovación (Doi Moi), en reconocimiento a sus importantes contribuciones al desarrollo de la agricultura, las zonas rurales y el país.

En su intervención, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó que, a lo largo de las últimas cuatro décadas de Renovación, la agricultura, los agricultores y las zonas rurales han desempeñado un papel estratégico en la construcción y defensa de la Patria.

Subrayó que los agricultores no solo constituyen la principal fuerza productiva del sector, sino que también son protagonistas fundamentales del desarrollo de una agricultura ecológica, unas zonas rurales modernas y un campesinado con una nueva visión.

El viceprimer ministro instó a los organismos y sectores competentes a seguir creando condiciones favorables para que los agricultores ejerzan plenamente su papel, impulsen la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación, y desarrollen modelos de producción eficientes y sostenibles.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de vida materiales y espirituales de la población rural.

En la ceremonia fueron homenajeados 96 agricultores ejemplares, que representan el espíritu de laboriosidad, creatividad, perseverancia ante las dificultades y aspiración a prosperar mediante el trabajo honrado.

Entre las historias inspiradoras compartidas durante el acto figuran la de Nguyen Van Sau, de la provincia de Tay Ninh, por sus esfuerzos para impulsar la producción; la de Luu Thi Hoa, integrante de la etnia Co Lao en la provincia de Tuyen Quang, por promover los valores locales como motor del desarrollo económico, y la de Luong Thi Yen Van, de la provincia de Lam Dong, por sus contribuciones a las actividades productivas y empresariales de su localidad.

El programa, organizado por la Asociación de Agricultores de Vietnam, reafirma el papel de esta organización en la movilización, el acompañamiento y la promoción del potencial del campesinado. En los 14 años transcurridos desde su puesta en marcha, un total de 1.052 agricultores de todo el país han recibido el título de Agricultor Vietnamita Destacado, mientras que 126 cooperativas han sido distinguidas.

La ceremonia no solo reconoce las contribuciones de los agricultores a lo largo de los 40 años de Renovación, sino que también busca difundir modelos de producción eficaces, fomentar nuevas formas de pensar, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología e incrementar el valor añadido de los productos agrícolas, contribuyendo así al desarrollo de una agricultura moderna, competitiva y sostenible./.

VNA
#Asociación de Agricultores de Vietnam #40 años de Renovación #96 agricultores vietnamitas destacados #Xây dựng nông thôn mới
Seguir VietnamPlus

Nueva ruralidad

Noticias relacionadas

Ver más

Empleado del Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Tien Phong orienta sobre la evaluación de la prestación de servicios administrativos públicos en VNeID. (Foto: baobacninhtv.vn)

Bac Ninh: mejorar la calidad de los servicios públicos mediante las valoraciones y sugerencias en VNeID

Con el objetivo de mejorar la atención a ciudadanos y empresas en la realización de trámites administrativos, las autoridades locales intensifican las campañas informativas y las orientaciones para que la población valore los servicios públicos y presente comentarios y propuestas a través de la aplicación VNeID. Esta iniciativa crea un canal adicional de información desde la base que permite a los organismos competentes detectar y resolver dificultades y mejorar gradualmente la calidad de la atención.

Construir una sociedad del aprendizaje: motor de crecimiento, desarrollo y progreso social

Construir una sociedad del aprendizaje: motor de crecimiento, desarrollo y progreso social

La construcción de una sociedad del aprendizaje es una política constante del Partido Comunista y el Estado de Vietnam, orientada a garantizar que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades para acceder a la educación, aprender de forma continua y a lo largo de toda la vida, y desarrollar plenamente sus capacidades, contribuyendo así a mejorar la calidad de los recursos humanos y al desarrollo nacional. En el contexto de la globalización y del rápido avance de la Cuarta Revolución Industrial, el desarrollo de una sociedad digital del aprendizaje se ha convertido en un factor clave para que Vietnam aproveche las oportunidades, supere los desafíos y avance hacia un desarrollo sostenible.

Hanoi: 72 años desde la liberación hasta el desarrollo moderno

Hanoi: 72 años desde la liberación hasta el desarrollo moderno

A 72 años de su liberación, el 10 de octubre de 1954, Hanoi continúa avanzando sobre la base de su espíritu de solidaridad e innovación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y cumplir su aspiración de convertirse en una capital desarrollada, civilizada y moderna, digna de su título de "Ciudad por la Paz".