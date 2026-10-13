Honran a 96 agricultores vietnamitas destacados por sus contribuciones durante 40 años de Renovación

Hanoi (VNA) - La Asociación de Agricultores de Vietnam celebró el 12 de octubre en Hanoi una ceremonia de homenaje y entrega de distinciones a 96 agricultores destacados durante los 40 años de Renovación (Doi Moi), en reconocimiento a sus importantes contribuciones al desarrollo de la agricultura, las zonas rurales y el país.



En su intervención, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó que, a lo largo de las últimas cuatro décadas de Renovación, la agricultura, los agricultores y las zonas rurales han desempeñado un papel estratégico en la construcción y defensa de la Patria.



Subrayó que los agricultores no solo constituyen la principal fuerza productiva del sector, sino que también son protagonistas fundamentales del desarrollo de una agricultura ecológica, unas zonas rurales modernas y un campesinado con una nueva visión.



El viceprimer ministro instó a los organismos y sectores competentes a seguir creando condiciones favorables para que los agricultores ejerzan plenamente su papel, impulsen la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación, y desarrollen modelos de producción eficientes y sostenibles.



Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de vida materiales y espirituales de la población rural.



En la ceremonia fueron homenajeados 96 agricultores ejemplares, que representan el espíritu de laboriosidad, creatividad, perseverancia ante las dificultades y aspiración a prosperar mediante el trabajo honrado.



Entre las historias inspiradoras compartidas durante el acto figuran la de Nguyen Van Sau, de la provincia de Tay Ninh, por sus esfuerzos para impulsar la producción; la de Luu Thi Hoa, integrante de la etnia Co Lao en la provincia de Tuyen Quang, por promover los valores locales como motor del desarrollo económico, y la de Luong Thi Yen Van, de la provincia de Lam Dong, por sus contribuciones a las actividades productivas y empresariales de su localidad.



El programa, organizado por la Asociación de Agricultores de Vietnam, reafirma el papel de esta organización en la movilización, el acompañamiento y la promoción del potencial del campesinado. En los 14 años transcurridos desde su puesta en marcha, un total de 1.052 agricultores de todo el país han recibido el título de Agricultor Vietnamita Destacado, mientras que 126 cooperativas han sido distinguidas.



La ceremonia no solo reconoce las contribuciones de los agricultores a lo largo de los 40 años de Renovación, sino que también busca difundir modelos de producción eficaces, fomentar nuevas formas de pensar, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología e incrementar el valor añadido de los productos agrícolas, contribuyendo así al desarrollo de una agricultura moderna, competitiva y sostenible./.

VNA