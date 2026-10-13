Bac Ninh: mejorar la calidad de los servicios públicos mediante las valoraciones y sugerencias en VNeID

Intensificar la orientación y el apoyo

Debido a su amplio territorio y a la presencia de numerosos parques y complejos industriales, el Centro de Servicios de Administración Pública del barrio de Tien Phong recibe y tramita más de 250 expedientes administrativos al día. Desde finales de septiembre de 2026, el centro ha asignado personal para explicar y orientar a los ciudadanos sobre cómo evaluar la prestación de los servicios administrativos públicos a través de VNeID mientras realizan sus trámites. Según las estadísticas, cerca de 30 personas que acuden diariamente al centro participan, en promedio, en la evaluación de la calidad de estos servicios mediante la aplicación.

Pham Thi Thu Trang, nacida en 2001 y residente en el barrio de Da Mai, compartió: “Después de completar el trámite de inscripción de la tutela de una persona que ha perdido la capacidad de controlar su conducta civil, el personal del Centro de Servicios de Administración Pública me explicó detalladamente los pasos para evaluar la calidad del servicio. El procedimiento a través de VNeID es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo”.

Recepción y tramitación de documentos administrativos en el Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Luc Nam. (Foto: baobacninhtv.vn)

En cumplimiento del documento N.º 4511/BCA-C06, emitido el 26 de agosto de 2026 por el Ministerio de Seguridad Pública, los comités populares de los barrios y comunas, junto con los organismos y entidades pertinentes, intensifican la difusión y la orientación dirigidas a funcionarios, empleados públicos, ciudadanos y empresas sobre el uso de las dos funciones de VNeID: “Evaluación de la prestación de los servicios administrativos públicos” y “Comentarios y propuestas sobre los servicios públicos”.

En la comuna de Van Son, la difusión y el apoyo a los ciudadanos en el uso de las herramientas digitales se vinculan con el movimiento “Alfabetización digital para todos” y la integración de aplicaciones interoperables con VNeID. En las aldeas, la Policía comunal coordina con los equipos comunitarios de tecnología digital, las fuerzas de seguridad y orden público de base y otras unidades pertinentes para orientar directamente a la población en el uso de sus dispositivos personales, especialmente a quienes aún no dominan las herramientas digitales. Hasta la fecha, la Policía de Van Son ha orientado a 1.376 personas para que evalúen la calidad de los servicios públicos y a otras 498 para que presenten comentarios y propuestas a través de VNeID.

En el barrio de Luc Nam, pese a que el número de expedientes recibidos y tramitados aumentó alrededor de un 15% tras su establecimiento, el Centro de Servicios de Administración Pública ha asignado a dos especialistas para ayudar directamente a los ciudadanos a presentar solicitudes en línea y, al mismo tiempo, difundir y orientar el uso de las funciones de evaluación de la calidad y de presentación de comentarios y propuestas en VNeID.

Nguyen Thi Thuy, directora del Centro, señaló: “La puesta en marcha de estas funciones contribuye a reforzar la supervisión por parte de ciudadanos y empresas y proporciona información adicional para que los organismos estatales conozcan el grado de satisfacción de los usuarios, así como las dificultades y deficiencias que surgen durante la tramitación administrativa. A partir de esta información, podemos adoptar medidas correctivas oportunas y mejorar la responsabilidad, la actitud de servicio y la calidad de la gestión de los trámites”.

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Escuchar las opiniones para mejorar la atención

Actualmente, el Centro de Servicios de Administración Pública de la ciudad recibe las valoraciones, comentarios y propuestas de ciudadanos y empresas a través del Portal Nacional de Servicios Públicos y de su propio portal de información electrónica. En los primeros nueve meses de 2026, la ciudad recibió miles de valoraciones y 1.688 comentarios y propuestas relacionados con las normas y los procedimientos administrativos. De ellos, 1.646 ya habían sido tramitados y resueltos.

Sin embargo, las observaciones sobre el terreno muestran que todavía son pocos los ciudadanos que participan por iniciativa propia en la evaluación y presentación de comentarios y propuestas a través de VNeID. En algunas localidades, la proporción apenas alcanza el 10% de las personas que acuden a realizar trámites. Además, algunos adultos mayores, personas que utilizan poco los teléfonos inteligentes o ciudadanos con competencias digitales limitadas siguen necesitando orientación y asistencia directa.

La policía del municipio de Van Son orienta a los residentes sobre cómo usar e integrar las aplicaciones y los servicios públicos en VNeID. (Foto: VNA)

Nguyen Van Hong, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna de Van Son, afirmó: “Para que la aplicación de estas funciones de VNeID tenga resultados concretos, hemos pedido a las organizaciones del Partido, las entidades de masas y las fuerzas de las aldeas que identifiquen a las personas que aún no dominan las competencias digitales, a fin de ofrecerles un apoyo adecuado. Asimismo, los cuadros, militantes, miembros de las organizaciones juveniles y de masas deben dar ejemplo en el uso de estas herramientas y orientar después a sus familiares y al resto de la población”.

Para aprovechar eficazmente las dos funciones de VNeID, el presidente del Comité Popular de la ciudad ha solicitado recientemente a los departamentos, organismos, unidades y comités populares de los barrios y comunas, así como a las entidades pertinentes, que intensifiquen la difusión y la orientación sobre su uso entre funcionarios, empleados públicos, ciudadanos y empresas.

Las orientaciones deben garantizar la objetividad y la transparencia, sin influir ni intervenir en el contenido o los resultados de las evaluaciones. Los departamentos, unidades y comités populares locales deberán actuar de acuerdo con sus funciones y competencias, y encomendar al personal encargado de recibir y tramitar los procedimientos administrativos que intensifique la presentación y el apoyo a los ciudadanos y empresas para que utilicen estas dos funciones de VNeID./.

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