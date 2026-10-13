Sociedad

Hai Phong prevé desarrollar 15.000 viviendas de alquiler entre 2026 y 2030

La ciudad de Hai Phong prevé desarrollar 15.000 viviendas de alquiler mediante proyectos de inversión entre 2026 y 2030 y fomentar la construcción y mejora de alojamientos por parte de hogares y particulares para cubrir una demanda total estimada de 20.000 unidades.

El proyecto de vivienda comercial y obrera del área urbana de Trang Due. (Foto: VNA)
El proyecto de vivienda comercial y obrera del área urbana de Trang Due. (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad de Hai Phong prevé desarrollar 15.000 viviendas de alquiler mediante proyectos de inversión entre 2026 y 2030 y fomentar la construcción y mejora de alojamientos por parte de hogares y particulares para cubrir una demanda total estimada de 20.000 unidades.

Según el Comité Popular municipal, la población urbana alcanzará unos 5,48 millones de habitantes en 2030. Los trabajadores de las zonas industriales y económicas constituyen el grupo con mayor demanda: unos 47.822 necesitan alojamiento, equivalente a 15.000 apartamentos. También requieren viviendas de alquiler más de 9.000 familias que deben ser reubicadas por los riesgos asociados a edificios antiguos y unas 4.300 que no cumplen los requisitos para acceder a viviendas sociales, además de estudiantes, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas.

La ciudad prevé desarrollar 1.000 viviendas en 2026, 3.000 anuales entre 2027 y 2029 y otras 5.000 en 2030. Para ello, combinará proyectos de alojamiento para trabajadores, viviendas de protección social, inversión pública y adquisición de apartamentos mediante el Fondo Local de Vivienda. También alentará a los promotores a ofrecer viviendas en alquiler cerca de zonas industriales, centros urbanos y principales nodos de transporte.

Desde 2021, Hai Phong ha puesto en marcha o previsto ejecutar 67 proyectos de vivienda social, con una capacidad total de unas 85.002 unidades. Se espera completar 60.359 viviendas hasta 2030, el 122% del objetivo gubernamental de 49.400 unidades.

Actualmente, 605 de los 747 apartamentos de alquiler terminados en proyectos de vivienda social están alquilados de forma estable. Además, unas 9.700 casas construidas por hogares y particulares cubren gran parte de las necesidades de alojamiento de los trabajadores, aunque algunas no cumplen los requisitos de seguridad contra incendios, saneamiento y habitabilidad.

La inversión empresarial en viviendas destinadas al alquiler sigue siendo limitada por los incentivos insuficientes, los topes de precios y los largos períodos de recuperación del capital. Para 2030, la ciudad busca ampliar y diversificar la oferta, priorizando las zonas industriales y económicas y los principales corredores de transporte, a fin de garantizar alojamientos estables y precios acordes con la capacidad de pago de la población./.

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