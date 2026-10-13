Hai Phong prevé desarrollar 15.000 viviendas de alquiler entre 2026 y 2030

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad de Hai Phong prevé desarrollar 15.000 viviendas de alquiler mediante proyectos de inversión entre 2026 y 2030 y fomentar la construcción y mejora de alojamientos por parte de hogares y particulares para cubrir una demanda total estimada de 20.000 unidades.

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Según el Comité Popular municipal, la población urbana alcanzará unos 5,48 millones de habitantes en 2030. Los trabajadores de las zonas industriales y económicas constituyen el grupo con mayor demanda: unos 47.822 necesitan alojamiento, equivalente a 15.000 apartamentos. También requieren viviendas de alquiler más de 9.000 familias que deben ser reubicadas por los riesgos asociados a edificios antiguos y unas 4.300 que no cumplen los requisitos para acceder a viviendas sociales, además de estudiantes, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas.

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La ciudad prevé desarrollar 1.000 viviendas en 2026, 3.000 anuales entre 2027 y 2029 y otras 5.000 en 2030. Para ello, combinará proyectos de alojamiento para trabajadores, viviendas de protección social, inversión pública y adquisición de apartamentos mediante el Fondo Local de Vivienda. También alentará a los promotores a ofrecer viviendas en alquiler cerca de zonas industriales, centros urbanos y principales nodos de transporte.

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Desde 2021, Hai Phong ha puesto en marcha o previsto ejecutar 67 proyectos de vivienda social, con una capacidad total de unas 85.002 unidades. Se espera completar 60.359 viviendas hasta 2030, el 122% del objetivo gubernamental de 49.400 unidades.

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Actualmente, 605 de los 747 apartamentos de alquiler terminados en proyectos de vivienda social están alquilados de forma estable. Además, unas 9.700 casas construidas por hogares y particulares cubren gran parte de las necesidades de alojamiento de los trabajadores, aunque algunas no cumplen los requisitos de seguridad contra incendios, saneamiento y habitabilidad.

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La inversión empresarial en viviendas destinadas al alquiler sigue siendo limitada por los incentivos insuficientes, los topes de precios y los largos períodos de recuperación del capital. Para 2030, la ciudad busca ampliar y diversificar la oferta, priorizando las zonas industriales y económicas y los principales corredores de transporte, a fin de garantizar alojamientos estables y precios acordes con la capacidad de pago de la población./.