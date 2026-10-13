Vietnam y Laos refuerzan la cooperación en defensa

Hanoi (VNA) - El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional de Vietnam, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo laosiano, Khamliang Outhakaysone, quien realiza una visita oficial del 12 al 15 de octubre.



Tras la ceremonia, ambas partes mantuvieron conversaciones. El general Phan Van Giang destacó que, desde la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos, los dirigentes de alto nivel de ambos partidos y Estados han realizado visitas y mantenido encuentros para orientar la cooperación bilateral y reafirmar la relación especial entre los dos países.



Dijo que ambas partes han fomentado la cooperación en defensa y seguridad, el comercio, la inversión, la conectividad de infraestructuras, la educación y la formación, así como los intercambios pueblo a pueblo.



Según el dirigente vietnamita, estos avances reflejan la confianza política y el respeto mutuo, además de la determinación de los dirigentes de ambos países de profundizar una cooperación cada vez más estrecha, sustantiva y eficaz, en consonancia con la “cohesión estratégica” que caracteriza las relaciones bilaterales.



Los dirigentes de Vietnam y Laos han reafirmado que los ministerios de Defensa y las fuerzas armadas de ambos países deben seguir desempeñando un papel pionero en la materialización de los objetivos y la visión de desarrollo de las relaciones bilaterales en el nuevo contexto.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El general Phan Van Giang valoró que la cooperación en defensa entre Vietnam y Laos ha registrado avances significativos en los últimos años y se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre ambos países.



Asimismo, señaló que las actividades previstas en el Plan de Cooperación 2026 se están llevando a cabo eficazmente, sobre todo en materia de comunicación y sensibilización, coordinación, gestión y protección fronteriza, así como formación y desarrollo de recursos humanos.



En este período también se han celebrado importantes actividades de diplomacia de defensa, entre ellas el VI Diálogo sobre Política de Defensa Vietnam-Laos, el III Intercambio de Amistad en Defensa Fronteriza entre ambos países y un encuentro de jóvenes oficiales de los dos ejércitos. Estas iniciativas, que promueven la participación de la población, han contribuido a difundir ampliamente los valores de solidaridad, lealtad y compromiso duradero que caracterizan las relaciones entre Vietnam y Laos.



Por su parte, Khamliang Outhakaysone expresó su satisfacción por los resultados positivos y eficaces de la cooperación bilateral en defensa en diversos ámbitos durante el último período. Destacó que su visita oficial a Vietnam, en la que participará en la reunión anual de los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya y en el ejercicio conjunto de defensa civil de los tres países en 2026, constituye una oportunidad para profundizar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, en general, y entre sus respectivos ministerios de Defensa, en particular.



Ambos ministros acordaron que, en los próximos tiempos, los organismos y unidades competentes de sus respectivas carteras coordinarán activamente la aplicación de los acuerdos de cooperación, con especial atención al intercambio de delegaciones de todos los niveles, en particular las de alto nivel, y al funcionamiento eficaz de los mecanismos de consulta y diálogo.



También acordaron reforzar la cooperación en el trabajo del Partido y la labor política, así como en la construcción de unas fuerzas armadas sólidas en los ámbitos político, ideológico y organizativo, que sigan siendo leales y dignas de confianza para sus respectivos partidos, Estados y pueblos.



Entre las prioridades figuran, además, la gestión y protección de las fronteras, la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Laos durante las distintas etapas de la guerra, y la cooperación en la industria de defensa.



Ambas partes también se comprometieron a intensificar las consultas y el apoyo mutuo en foros multilaterales, promover la cooperación entre los ejércitos de Vietnam, Laos y Camboya y mantener la prioridad concedida a la formación de recursos humanos. Consideraron esta última una tarea fundamental de importancia estratégica a largo plazo y un elemento clave para consolidar la relación especial entre ambos países y sus fuerzas armadas.



Al término de las conversaciones, ambos dirigentes firmaron el Plan de Cooperación en Defensa entre Vietnam y Laos para 2027./.