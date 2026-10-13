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Presidente del Parlamento vietnamita visita Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó hoy, junto con una delegación, la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing (Yizhuang), en el marco de su visita oficial a China para copresidir la segunda reunión del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de los dos países.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y conoce productos de pantallas interactivas con tecnología de IA en el Grupo CVTE, en la Zona de Desarrollo Económico de Yizhuang. Foto: VNA
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y conoce productos de pantallas interactivas con tecnología de IA en el Grupo CVTE, en la Zona de Desarrollo Económico de Yizhuang. Foto: VNA

Beijing (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó hoy, junto con una delegación, la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing (Yizhuang), en el marco de su visita oficial a China para copresidir la segunda reunión del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de los dos países. En el recorrido estuvo acompañado por Wang Dongming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.

El dirigente vietnamita y su delegación visitaron la megafábrica de vehículos eléctricos de Xiaomi y el grupo CVTE, donde conocieron la trayectoria de desarrollo y las fortalezas tecnológicas de ambas empresas. Además, recorrieron la sala de exposición de productos y la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Xiaomi, así como el área de exhibición de CVTE, donde se mostraban productos de pantallas interactivas impulsados por inteligencia artificial.

Durante las visitas, el presidente de la Asamblea Nacional expresó su admiración y valoró altamente los logros de Xiaomi y CVTE. Afirmó que el Partido, el Estado y el Parlamento de Vietnam acogen con satisfacción que empresas tecnológicas líderes busquen oportunidades de inversión y amplíen su cooperación en el país indochino, especialmente en los ámbitos de los vehículos eléctricos, las baterías, los sistemas de almacenamiento de energía, la inteligencia artificial (IA), la automatización y el desarrollo de cadenas de suministro.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita la zona de exhibición de vehículos eléctricos de Xiaomi y conoce las tecnologías clave de la superfábrica de vehículos eléctricos de Xiaomi en la Zona Económica de Yizhuang. Foto: VNA

El dirigente destacó que la Asamblea Nacional de Vietnam presta siempre especial atención al perfeccionamiento de su sistema jurídico y a la mejora del entorno de inversión y negocios, con el objetivo de garantizar la transparencia, la estabilidad y la facilitación de las actividades empresariales.

Asimismo, subrayó que el país protege los derechos e intereses legítimos de los inversores y está dispuesto a atender las propuestas legítimas de las empresas.

Vietnam seguirá perfeccionando el marco jurídico y creando condiciones favorables para que las empresas extranjeras inviertan y desarrollen sus actividades de manera estable y eficaz a largo plazo, sobre la base del cumplimiento de la legislación y la armonización de los intereses de todas las partes, enfatizó.

La megafábrica de Xiaomi ocupa una superficie de aproximadamente 718.000 metros cuadrados e integra las actividades de investigación y desarrollo, producción, ventas y experiencia del usuario. La planta cuenta con seis talleres principales que abarcan procesos como la fundición a presión, el estampado, la soldadura de carrocerías, la pintura, el montaje de baterías y el acabado de vehículos. Su objetivo es desarrollar capacidades de fabricación de vehículos de nueva energía mediante tecnologías avanzadas y un alto grado de integración.

CVTE es una empresa líder en cuota de mercado en los segmentos de placas de control principales para pantallas LCD y pizarras interactivas inteligentes. La compañía opera en diversos ámbitos, entre ellos los componentes electrónicos, la educación, los servicios empresariales, la informática, las pantallas comerciales, el hardware inteligente y la fabricación inteligente. Además, ha recibido durante varios años reconocimientos nacionales de China, entre los que figuran las distinciones de Centro Nacional de Tecnología Empresarial y Empresa Nacional de Demostración de Innovación Tecnológica. CVTE también ha figurado durante ocho años consecutivos entre las 500 principales empresas manufactureras de China./.

VNA
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