Vietnam y Francia promueven la cooperación en tecnología cuántica

​

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió hoy en Hanoi a Mark Armstrong, director comercial para Europa, Oriente Medio y África, y Asia-Pacífico del grupo francés Pasqal.

Al intervenir en el encuentro, Ho Quoc Dung compartió que Vietnam está impulsando fuertemente la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre avances en el desarrollo de estos ámbitos.

En este marco, la tecnología cuántica figura entre las tecnologías estratégicas prioritarias para el desarrollo del país, señaló.

Este ámbito está vinculado a las orientaciones de desarrollo en materia de seguridad, datos nacionales, semiconductores, inteligencia artificial y tecnología espacial, detalló.

Vietnam apuesta por desarrollar la tecnología cuántica en función de aplicaciones prácticas, garantizando la eficiencia y evitando la dispersión de las inversiones, precisó.

La Resolución 57-NQ/TW establece la necesidad de elaborar un Programa de Desarrollo de Tecnologías e Industrias Estratégicas y crear un Fondo de Inversión para el Desarrollo de Industrias Estratégicas, en los que la tecnología cuántica figura entre los campos prioritarios, remarcó.

Al valorar las opiniones y propuestas de Pasqal y el grupo vietnamita FPT para la cooperación científica y tecnológica entre los dos países, instó a ambos grupos a concretar cuanto antes las orientaciones debatidas en contenidos de colaboración específicos, con recursos comprometidos y plazos de ejecución claramente definidos.

El Gobierno de Vietnam alienta a las empresas tecnológicas internacionales a reforzar la cooperación en investigación y desarrollo científico y tecnológico, formación de recursos humanos e impulso de la innovación en el país, afirmó.

Asimismo, está dispuesto a acompañar y facilitar, dentro del marco legal, la implementación sustantiva y efectiva de la cooperación entre FPT y Pasqal, remarcó.

A su vez, Mark Armstrong informó que Pasqal está cooperando con el grupo vietnamita FPT y desea poner en marcha cuanto antes programas de colaboración en computación cuántica en la nube, con el fin de facilitar el acceso a esta tecnología a las instituciones de investigación y las universidades.

También expresó su deseo de establecer una estrecha cooperación en Vietnam, centrada en la contratación de personal local, la transferencia de habilidades, la formación de docentes universitarios y el desarrollo de los conocimientos y las capacidades de investigación de científicos e ingenieros en campos relacionados. Estas iniciativas contribuirán a sentar las bases para el desarrollo de la ciencia cuántica en la nación indochina, argumentó.

El grupo Pasqal concede gran importancia al establecimiento de una asociación con Vietnam y busca fomentar la cooperación con el Gobierno y las industrias anfitriones para transformar los resultados de la investigación en tecnología cuántica en aplicaciones prácticas, afirmó.

FPT y Pasqal están discutiendo actualmente la orientación y la hoja de ruta de cooperación para llevar la capacidad de computación cuántica a las universidades, institutos de investigación y empresas vietnamitas, avanzando hacia la construcción de una infraestructura cuántica ubicada en el país, comunicó.

Los contenidos clave de coordinación abordados por ambas empresas incluyen la investigación conjunta sobre algoritmos y aplicaciones de computación cuántica, el desarrollo y la fabricación de ordenadores cuánticos, la formación de personal altamente especializado, y la cooperación empresarial, comunicó./.

​