Ciudad Ho Chi Minh impulsa la transformación digital de las pymes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está desplegando políticas y programas de apoyo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a aplicar soluciones tecnológicas adecuadas, mejorar su competitividad y adaptarse a la transformación digital.



En medio del auge de la inteligencia artificial (IA), el desafío para estas empresas no consiste solo en acceder a la tecnología, sino también en elegir soluciones apropiadas, implementarlas con recursos limitados y garantizar resultados concretos.



Crear un ecosistema de apoyo empresarial



Según los expertos, la transformación digital influye cada vez más en la competitividad y la capacidad de adaptación de las empresas. Sin embargo, las pymes siguen afrontando dificultades debido a las limitaciones de recursos financieros y humanos, infraestructura tecnológica y capacidad para seleccionar soluciones adecuadas.



Ante esta situación, Ciudad Ho Chi Minh ha puesto en marcha un plan para ejecutar el Proyecto de Transformación Digital para las Pymes en el período 2026-2030, con el objetivo de crear un ecosistema de apoyo que abarque desde la evaluación de la preparación digital hasta la implementación y ampliación de modelos eficaces.



El proyecto sitúa a las empresas en el centro de las actividades y prioriza los resultados, mediante la coordinación de políticas de financiación, desarrollo de infraestructura digital, formación de recursos humanos y aplicación de modelos integrales de transformación digital.



Ly Minh Tuan, jefe de la Oficina de Economía Digital y Sociedad Digital del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la metrópolis ha establecido tres principios rectores para ejecutar el proyecto.



El primero consiste en evaluar la eficacia de las medidas, reducir al mínimo los trámites intermedios y evitar inversiones dispersas o meramente formales. El segundo sitúa a las empresas en el centro de las actividades y atribuye al Estado el papel de facilitador, mediante la eliminación de obstáculos institucionales y la cofinanciación de los costes. El tercero busca digitalizar integralmente los procedimientos de apoyo y garantizar que el 100% de las operaciones se realicen en línea, desde la evaluación del índice de madurez digital empresarial (DBI) y la recepción de solicitudes hasta su valoración y el desembolso de los fondos.



Aplicar la tecnología de forma eficaz



La inteligencia artificial agéntica (Agentic AI) representa una nueva etapa en el desarrollo de esta tecnología, al pasar de aplicaciones que ejecutan tareas específicas a agentes de IA capaces de automatizar procesos, analizar datos, apoyar la toma de decisiones y elevar la productividad.



En este modelo, las personas y los agentes de IA trabajan de forma coordinada: las primeras se concentran en la creatividad, la comprensión de las necesidades de los clientes y las decisiones que requieren flexibilidad, mientras que los segundos asumen tareas repetitivas, procesan datos y proporcionan información en tiempo real.



Ciudad Ho Chi Minh también contempla mecanismos de apoyo financiero para las pymes, incluida la subvención parcial de los costes de alquiler o adquisición de soluciones digitales, como programas de contabilidad y herramientas de automatización.



Asimismo, impulsa programas especializados en transferencia de tecnología, investigación y desarrollo (I+D) e inteligencia artificial, junto con ayudas para la formación, servicios de asesoramiento, evaluación de riesgos y pruebas de seguridad de los sistemas de IA.



La ciudad también promueve el desarrollo de infraestructura digital y la publicación e intercambio de datos abiertos para que las empresas puedan utilizarlos en el análisis, la elaboración de previsiones y la optimización de sus actividades productivas y comerciales./.

VNA