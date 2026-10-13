Vietnam busca convertirse en un centro especializado de infraestructura de IA

Hanoi (VNA) - Vietnam tiene la oportunidad de convertirse en un centro tecnológico especializado y conectado con las cadenas de suministro regionales y globales, en un contexto de aceleración de las inversiones mundiales en infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Aunque la IA opera en el entorno digital, su base tecnológica es una infraestructura física que incluye chips avanzados, memoria, servidores, dispositivos de almacenamiento y redes de conexión.

Mientras economías como China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán (China) mantienen sus ventajas, la tendencia a diversificar las cadenas de suministro abre oportunidades para los países con capacidades especializadas y conexiones estables con los mercados internacionales.

Gracias a su base de producción electrónica y al desarrollo de sus capacidades en diseño de semiconductores, investigación en IA, computación en la nube y centros de datos, Vietnam puede convertirse en un eslabón estratégico del ecosistema regional de IA.

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Vietnam cuenta actualmente con 41 centros de datos (IDC) en funcionamiento y varios proyectos de gran escala preparados para atender las necesidades de la IA.

La Corporación FPT ha presentado una planta de IA valorada en 200 millones de dólares, mientras que el Grupo Tecnológico CMC invierte más de 250 millones de dólares en un centro de datos de escala ultragrande. Por su parte, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) inició la construcción de un centro de datos con una capacidad de 140 MW y 10.000 racks.

Las empresas internacionales también están ampliando sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) en Vietnam. NVIDIA ha anunciado su primer centro de I+D dedicado a la IA en el país, mientras que Marvell cuenta con más de 500 ingenieros y ha convertido a Vietnam en su tercer mayor centro de I+D, donde participa en el diseño de chips destinados a la infraestructura de los centros de datos de IA.

Aunque todavía no dispone de un ecosistema plenamente desarrollado, Vietnam está ampliando claramente su papel, desde la producción electrónica hasta la infraestructura informática, la ingeniería de semiconductores, la investigación y el diseño tecnológico.

La Estrategia Nacional de IA de 2026 del Gobierno refuerza esta orientación al identificar la infraestructura informática, la computación en la nube, la IA en el borde y los centros de datos como pilares importantes. Asimismo, establece el objetivo de situar a Vietnam entre los tres países líderes del Sudeste Asiático en investigación y desarrollo de IA para 2030.



El Centro de Operaciones de Red (NOC) en Viettel IDC Hoa Lac. (Foto: Vietnam+)

La logística, eslabón clave para conectar el ecosistema de IA



Las oportunidades de Vietnam no dependen necesariamente de participar en todas las etapas de la cadena de valor, sino de combinar la producción electrónica, el diseño de semiconductores y la logística transfronteriza para desempeñar un papel especializado en el ecosistema asiático de IA.

Ee-Hui Tan, directora de operaciones de FedEx Vietnam y Camboya, señaló que el éxito de la economía de la IA no depende únicamente del lugar donde se desarrolla la tecnología, sino también de la capacidad para transportarla de manera eficiente y fiable.

La construcción de centros de datos de IA requiere infraestructuras de gran escala y tecnologías avanzadas. Dado que sus componentes circulan por complejas cadenas de suministro globales, unos servicios logísticos transfronterizos fiables son esenciales durante todo el ciclo de vida de estas instalaciones, desde la construcción y las pruebas operativas hasta el mantenimiento y la devolución de equipos.

Las redes de transporte fiables, los procedimientos aduaneros eficientes y el seguimiento integral de los envíos permiten a las empresas gestionar mejor sus cadenas de suministro y reforzar sus conexiones con los mercados regionales y mundiales.

Según los expertos, para consolidar su posición especializada en la economía asiática de la IA, Vietnam debe desarrollar de forma coordinada sus capacidades de conectividad, recursos humanos, infraestructura energética, redes de proveedores y marco jurídico. La creciente demanda de capacidad informática también abrirá oportunidades en la fabricación de semiconductores, la ingeniería, la producción electrónica, las pruebas y la infraestructura de datos./.

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