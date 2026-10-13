Vietnam y Hong Kong (China) amplían cooperación financiera

Hong Kong, China (VNA) - Vietnam puede reforzar la cooperación con Hong Kong (China) para facilitar el acceso de sus empresas al capital internacional y atender las crecientes necesidades de financiación para el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructuras, afirmó Jonathan Choi, presidente del grupo Sunwah y de la Cámara General de Comercio de China en esta región administrativa.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el empresario destacó, además de las infraestructuras, el potencial de cooperación en energía verde, transición ecológica y economía digital. Hong Kong cuenta con experiencia en la emisión de bonos verdes y de desarrollo sostenible, instrumentos que pueden contribuir a financiar proyectos en Vietnam.



También puede apoyar al país en el perfeccionamiento institucional, la formación de recursos humanos y la gestión de riesgos, especialmente durante la creación del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC).



Como presidente de Sunwah y VinaCapital, grupo con más de 20 años de presencia en Vietnam, Choi señaló que ambas entidades desarrollan iniciativas para fortalecer los vínculos económicos y financieros bilaterales. Sunwah Kingsway, firma de asesoría de inversiones cotizada en la Bolsa de Hong Kong, puede facilitar la cotización de empresas vietnamitas en ese mercado, mientras que VinaCapital está dispuesta a ofrecer servicios financieros y soluciones de movilización de capital.



El desarrollo de infraestructuras constituye una prioridad para Vietnam, donde las limitaciones existentes dificultan la expansión comercial y la captación de inversiones. Proyectos como el ferrocarril Norte-Sur, las conexiones ferroviarias de alta velocidad en la frontera entre Vietnam y China, y las iniciativas de transporte aéreo y marítimo requieren grandes inversiones a largo plazo, señaló.



En este contexto, Hong Kong puede servir como plataforma para captar fondos de inversores de la propia región, la China continental y otros mercados, mediante instrumentos como la emisión de bonos gubernamentales y las asociaciones público-privadas (PPP).



Choi también destacó la importancia de que China acoja el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. La participación de funcionarios vietnamitas en las reuniones del foro previstas en Hong Kong y Shenzhen permitirá adquirir experiencia práctica y contribuirá a garantizar la continuidad de las políticas de cara al Año del APEC 2027 en Vietnam./.

VNA