Medios de comunicación chinos destacan la visita de líder parlamentario vietnamita

Beijing (VNA) - La visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ha suscitado un amplio interés entre los medios de comunicación del país anfitrión.



Numerosos medios y plataformas digitales chinos han dedicado una extensa cobertura a sus conversaciones y encuentros con dirigentes chinos, así como a las actividades de la delegación vietnamita, poniendo de relieve el creciente desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China y la ampliación y profundización de la cooperación bilateral.



El 12 de octubre, la agencia de noticias Xinhua, la Televisión Central de China (CCTV) y otros medios, como el Diario del Pueblo y el portal Guangming, informaron sobre el encuentro mantenido entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el titular del Legislativo vietnamita en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.



Li Qiang subrayó que, bajo la orientación estratégica del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo vietnamita, To Lam, la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam avanza con una cooperación cada vez más profunda y sustantiva.



China está dispuesta a trabajar con Vietnam para promover la amistad tradicional, reforzar la solidaridad y la confianza mutua y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa, con el fin de aportar beneficios tangibles a los pueblos de ambos países y contribuir a la estabilidad y la prosperidad regionales y mundiales.



El primer ministro chino también afirmó que China está dispuesta a reforzar la articulación entre sus estrategias de desarrollo y las de Vietnam, aprovechar el papel de los mecanismos de cooperación bilateral y mejorar la calidad y la eficacia de la cooperación en ámbitos como la conectividad de infraestructuras, la inteligencia artificial, las energías limpias y la economía digital.



Al informar sobre las conversaciones y la segunda sesión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, celebradas el 12 de octubre, el Diario del Pueblo señaló que Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la APN, destacó la necesidad de consolidar la confianza mutua, mantener los intercambios de alto nivel, intensificar el diálogo estratégico y apoyarse mutuamente de manera firme.



Zhao Leji afirmó que la Asamblea Popular Nacional de China está dispuesta a cooperar con la Asamblea Nacional de Vietnam para llevar a la práctica los importantes consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos y países, así como reforzar la cooperación sobre la base de las funciones y competencias de cada órgano legislativo, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Previamente, según Xinhua, durante el encuentro celebrado en el 11 de octubre con el presidente parlamentario Tran Thanh Man, Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, afirmó que este organismo está dispuesto a intensificar los intercambios y la cooperación con Vietnam para contribuir al proceso de modernización de ambos países.



El 12 de octubre, la cuenta oficial de WeChat de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero también informó sobre el encuentro entre el dirigente vietnamita y una delegación de personalidades chinas comprometidas con la amistad bilateral, encabezada por el presidente de dicha asociación, Yang Wanming.



Yang Wanming destacó que Vietnam y China son compañeros en la construcción del socialismo y socios en el camino de la reforma. Señaló que la amistad entre ambos países, caracterizada por los vínculos de “camaradas y hermanos” y cultivada por sucesivas generaciones de dirigentes de los dos partidos y países, constituye un valioso patrimonio de sus pueblos.



La primera visita a China de Tran Thanh Man desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Vietnam ha generado expectativas entre los medios de comunicación y los círculos académicos chinos de que contribuya a fortalecer la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la APN, así como a impulsar un desarrollo más profundo y sustantivo de las relaciones entre ambos países./.

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