Vietnam refuerza seguridad hídrica de Phu Quoc ante APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - Los proyectos de los embalses y las plantas de tratamiento de agua de Cua Can y Duong Dong 2, en la zona especial de Phu Quoc, aceleran su ejecución durante la temporada de lluvias para garantizar el suministro de agua potable de cara a la Cumbre del APEC 2027 y responder a las necesidades de la población y la economía local.



Las obras son clave para prevenir la escasez de agua y reforzar la seguridad hídrica de Phu Quoc, donde la demanda aumenta junto con el desarrollo urbano, productivo y turístico.



Ampliar la capacidad de abastecimiento de agua



Actualmente, Phu Quoc depende principalmente del embalse Duong Dong, con una capacidad de 5,9 millones de metros cúbicos, y de la planta de tratamiento del mismo nombre, que puede procesar 24.000 metros cúbicos diarios.



Esta infraestructura abastece a las zonas de Duong Dong y An Thoi, así como a partes de Cua Duong y Duong To, pero solo cubre alrededor del 30% de la demanda total.



Para hacer frente a la insuficiencia del suministro destinado al consumo doméstico, la producción y otras actividades, la provincia de An Giang está invirtiendo en dos complejos adicionales: el embalse y la planta de tratamiento de Cua Can, y el embalse y la planta de tratamiento Duong Dong 2. Una vez concluidas, ambas plantas tendrán una capacidad conjunta de 86.000 metros cúbicos diarios.



Le Trung Ho, miembro del Comité del Partido y vicepresidente del Comité Popular de An Giang, destacó que estas obras constituyen infraestructuras técnicas esenciales tanto para la celebración del Año del APEC 2027 como para la vida cotidiana de los habitantes.



Además de atender las necesidades de la cumbre, los proyectos contribuirán a resolver los problemas de seguridad hídrica de Phu Quoc en los próximos años. Según el funcionario, se prevé que las obras concluyan antes del 30 de mayo de 2027.



Acelerar las obras y garantizar los plazos



Para cumplir el calendario previsto, el Comité Popular de An Giang ha concretado las directrices del Gobierno central en planes de ejecución, cronogramas y responsabilidades específicas para cada organismo y entidad, de conformidad con las Decisiones N.º 948/QD-TTg y N.º 1679/QD-TTg del Primer Ministro.



Asimismo, la Resolución N.º 41/2026/QH16 de la Asamblea Nacional, en vigor desde el 1 de septiembre, establece mecanismos y políticas especiales en materia de planificación, inversión pública, construcción, tierras, aceptación de obras y pagos. Estas disposiciones proporcionan una base jurídica para agilizar los proyectos vinculados al APEC 2027.



Las autoridades provinciales realizan inspecciones periódicas y celebran reuniones de trabajo para resolver oportunamente las dificultades que surjan durante la ejecución. El objetivo es garantizar los plazos, la calidad y la seguridad de las obras, así como prevenir pérdidas, desperdicios y prácticas indebidas.



Los embalses, las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo y las redes de tuberías avanzan en las distintas zonas de construcción. Una vez terminados, los proyectos no solo garantizarán el abastecimiento necesario para la Cumbre del APEC 2027, sino que también contribuirán a asegurar el suministro de agua potable a largo plazo y a sentar las bases para el desarrollo sostenible de Phu Quoc./.

VNA