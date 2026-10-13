Política

Comunidad vietnamita, un importante puente en las relaciones entre Vietnam e India

El embajador Trinh Minh Manh destaca el papel de la comunidad vietnamita en India en la promoción de la imagen nacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Panorama del encuentro. (Fuente: VNA)
Panorama del encuentro. (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - La comunidad vietnamita en India desempeña un papel clave en el fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral, la promoción de la imagen de Vietnam y el acercamiento entre las empresas y los pueblos de ambos países, afirmó el embajador vietnamita en India, Trinh Minh Manh.

El diplomático hizo estas declaraciones durante un encuentro con representantes de la comunidad vietnamita que residen, estudian y trabajan en India, organizado por la Embajada de Vietnam el 12 de octubre.

El encuentro se enmarcó en las actividades destinadas a implementar la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre el fortalecimiento de la gran unidad nacional y la aplicación de las políticas del Partido y del Estado hacia los vietnamitas en el extranjero, considerados una parte inseparable de la nación.

Trinh Minh Manh señaló que el Partido y el Estado conceden gran importancia a la comunidad vietnamita en el exterior y la alientan a contribuir al desarrollo de la Patria por diversas vías, incluidas las remesas y la cooperación en ámbitos como la economía, la ciencia y la tecnología, la cultura, la educación y el turismo.

El embajador destacó que mantener un diálogo periódico con la comunidad, conocer sus necesidades y atender oportunamente sus dificultades sigue siendo una de las principales prioridades de la Embajada. Asimismo, aseguró que la misión diplomática está dispuesta a brindar apoyo a los ciudadanos vietnamitas en sus actividades cotidianas, estudios y trabajo en India.

También subrayó que la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam e India continúa consolidándose. Los intercambios de alto nivel contribuyen a fortalecer la confianza política y a ampliar la cooperación en comercio, inversión, educación, cultura y contactos entre los pueblos. En este contexto, la comunidad vietnamita desempeña un papel importante en la difusión de la imagen del país y en el fortalecimiento del entendimiento mutuo y la amistad entre ambas naciones, añadió.

Nguyen Huynh Khanh Linh, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en India, señaló que cada vez más empresas vietnamitas buscan oportunidades de inversión y negocios en ese país.

Pese a la distancia geográfica, los miembros de la comunidad se esfuerzan por preservar los valores tradicionales, la identidad cultural y el idioma vietnamita entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, afirmó que la asociación continuará apoyando a las empresas vietnamitas interesadas en explorar el mercado indio.

Por su parte, el venerable Thich Hanh Chanh, jefe de la Junta representativa de monjes y monjas budistas vietnamitas en India, destacó que la comunidad ha promovido los intercambios budistas mediante conferencias en escuelas e institutos indios. También anunció que prevé ampliar el apoyo a los peregrinos vietnamitas, toda vez que unos 5.000 visitan la India cada año.

Trinh Minh Manh elogió el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo de la comunidad e instó a sus miembros a preservar la identidad cultural nacional, mantener estrechos vínculos con la Patria y seguir desempeñando su papel como puente para estrechar las relaciones entre Vietnam e India./.

VNA
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