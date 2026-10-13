Política

Vietnam y Luxemburgo buscan reforzar la cooperación financiera

Vietnam y Luxemburgo acordaron fortalecer la cooperación en los mercados de capitales, las finanzas verdes y los fondos de inversión, con el objetivo de atraer más capital internacional a Vietnam y respaldar sus metas de crecimiento económico.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)
En el acto de firma. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Luxemburgo acordaron fortalecer la cooperación en los mercados de capitales, las finanzas verdes y los fondos de inversión, con el objetivo de atraer más capital internacional a Vietnam y respaldar sus metas de crecimiento económico.

Durante una reunión de trabajo celebrada en Hanoi el 12 de octubre, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y su homólogo luxemburgués, Gilles Roth, analizaron la evolución económica y financiera de ambos países, sus orientaciones políticas y las vías para ampliar la cooperación bilateral.

Destacó la cooperación sostenida y eficaz entre ambos países, especialmente tras las visitas de alto nivel de sus respectivos primeros ministros. Asimismo, señaló que Luxemburgo ha brindado un apoyo concreto a Vietnam en el desarrollo de los mercados de capitales y las finanzas verdes, así como en el fortalecimiento de la capacidad de supervisión y la transparencia informativa.

Al informar a su homólogo sobre la situación socioeconómica de Vietnam, el ministro señaló que el producto interior bruto (PIB) del país creció un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, lo que lo sitúa en una trayectoria favorable para alcanzar su objetivo de crecimiento anual de al menos el 10%. En el mismo período, el comercio exterior totalizó 888.020 millones de dólares estadounidenses, un 30,4% más que en el mismo período del año anterior, mientras que la inversión extranjera directa desembolsada alcanzó los 21.070 millones de dólares, la cifra más elevada de los últimos cinco años.

Tuan subrayó que mantener un crecimiento anual de al menos el 10% durante la próxima década exigirá movilizar importantes recursos para la inversión en desarrollo, especialmente a través de fondos de inversión internacionales, un ámbito en el que Luxemburgo cuenta con una amplia experiencia.

Por su parte, Roth compartió la experiencia de su país en el mantenimiento de la disciplina fiscal, la gestión de la deuda pública y la preservación de la máxima calificación crediticia AAA. También expuso las principales prioridades de la política financiera de la Unión Europea (UE), incluidos los asuntos tratados en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y el Eurogrupo.

Pese a su reducido tamaño, Luxemburgo administra más de nueve billones de euros en activos y figura entre los principales centros financieros internacionales, destacó Roth.

Ambas partes acordaron estrechar los vínculos en los mercados de capitales y alentar a los fondos de inversión y las instituciones financieras luxemburguesas a ampliar sus inversiones a largo plazo en Vietnam. Luxemburgo manifestó su interés en canalizar más capital hacia el país, especialmente mediante fondos de inversión alternativos -que movilizan capital privado junto con financiación pública- y fondos europeos de inversión a largo plazo (ELTIF).

Tras visitar sistemas de transporte público e infraestructuras en Hanoi, la delegación luxemburguesa identificó estos sectores como ámbitos prioritarios en los que podría brindar apoyo financiero.

Los dos ministros también abordaron la posibilidad de estrechar los vínculos entre la Bolsa de Valores de Vietnam (VNX) y la Bolsa de Luxemburgo (LuxSE), especialmente en materia de doble cotización y divulgación de información sobre instrumentos financieros verdes. Esta cooperación permitiría aprovechar la posición de Luxemburgo como uno de los principales centros financieros europeos, al tiempo que facilitaría el acceso de Vietnam a los mercados internacionales de capitales y ampliaría sus conexiones con la región de la ASEAN.

En relación con el Centro Financiero Internacional de Vietnam, Ngo Van Tuan señaló que el país aspira a convertir esta iniciativa, con sedes en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, en un centro regional e internacional de finanzas verdes.

Vietnam solicitó a Luxemburgo que compartiera su experiencia en el desarrollo de marcos jurídicos y productos y servicios financieros, incluidos los fondos de inversión, la gestión de activos y los bonos verdes. También pidió apoyo para la formación de personal y el fortalecimiento de los vínculos con el ecosistema luxemburgués de finanzas verdes.

La transformación digital y el desarrollo de los recursos humanos figuran igualmente entre las prioridades de cooperación. Ambas partes expresaron su interés en intercambiar experiencias sobre supervisión basada en riesgos, entornos de pruebas regulatorios (sandboxes) para tecnologías financieras (fintech), el marco normativo de la UE para los criptoactivos y la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión y supervisión de los mercados financieros.

El Ministerio de Finanzas de Vietnam también solicitó a Luxemburgo que facilitara el contacto entre sus instituciones financieras e inversores y el mercado vietnamita, con el fin de movilizar capital internacional para impulsar el desarrollo socioeconómico del país.

En el marco de las relaciones entre Vietnam y la UE, Vietnam pidió además a Luxemburgo que mantenga su apoyo a los esfuerzos para lograr que los Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho ratifiquen el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA). La ratificación contribuiría a establecer un marco jurídico más favorable para ampliar las inversiones y la cooperación económica.

Al término de la reunión, ambos ministros firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación entre los ministerios de Finanzas de ambos países. El documento establece un marco para el intercambio de conocimientos y experiencias, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la formación de personal en ámbitos de interés común, como las finanzas sostenibles y verdes, las tecnologías financieras (fintech), la gestión de fondos de inversión, los mercados de capitales, los servicios bancarios y los seguros./.

VNA
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