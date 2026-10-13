Provincia de Bac Ninh busca liberar recursos para impulsar la economía privada

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norteña de Bac Ninh está intensificando la reforma administrativa y las políticas de apoyo para facilitar el acceso de las empresas a los recursos, elevar su competitividad y potenciar el papel de la economía privada.



Innovación para elevar la competitividad



El programa de cooperación entre el Comité Popular de Bac Ninh y Samsung Vietnam ha ayudado a las empresas a mejorar sus procesos productivos y desarrollar fábricas inteligentes, con aumentos de la productividad laboral de entre el 15% y más del 40%.



La Sociedad Anónima de Producción e Importación y Exportación de Envases Thang Long, ubicada en el barrio de Tu Son, ha invertido unos 45.600 dólares en 2023 y cerca de 114.100 dólares en 2024 para modernizar su sistema de gestión de la producción. Según Bui Tuan Ngoc, jefe del Proyecto de Fábrica Inteligente de la compañía, la digitalización permite supervisar los plazos, el rendimiento de la maquinaria y el estado de los equipos. La empresa cuenta actualmente con más de 200 clientes corporativos, entre ellos Samsung y Canon.



Por su parte, la Corporación de Confección Bac Giang LGG está pasando de la fabricación por encargo para la exportación a un modelo de mayor valor añadido, mediante inversiones en investigación y desarrollo (I+D), diseño 3D, automatización, sistemas ERP y almacenes inteligentes. También ha avanzado hacia los modelos FOB y ODM y el desarrollo de marcas propias.



En 2025, LGG registró ingresos consolidados de 72,6 millones de dólares, exportaciones por valor de 150 millones de dólares y beneficios antes de impuestos de 9,4 millones de dólares. El ingreso mensual medio de sus trabajadores alcanzó unos 506 dólares por persona.



En el Índice de Competitividad Provincial (PCI) de 2025, Bac Ninh obtuvo 69,07 puntos y se situó entre las localidades con una calidad de gestión económica calificada como «buena», lo que constituye una base para seguir mejorando el entorno empresarial.



Más apoyo, mejor acceso a los recursos



Durante el período 2021-2025, Bac Ninh creó 30.925 empresas. A 30 de junio de 2026, contaba con 54.093 empresas registradas, cerca del 95% de ellas pequeñas y medianas empresas (pymes). En 2025, estas aportaron 5,96 mil millones de dólares al producto interno bruto regional (PIBR), equivalentes al 30,1% del total provincial, y contribuyeron con 260 millones de dólares a los ingresos presupuestarios.



Las medidas de apoyo abarcan impuestos, crédito, transformación digital, promoción comercial y formación. Un total de 1.144 empresas recibió una reducción del 30% en el alquiler de terrenos correspondiente a 2024, por un importe de 4,3 millones de dólares.



En 2025, se concedieron prórrogas fiscales a 3.086 empresas para el pago del impuesto sobre el valor añadido, por 76,8 millones de dólares, y a otras 2.701 para el impuesto sobre los beneficios empresariales, por 43,2 millones de dólares. Otras 355 empresas obtuvieron prórrogas del alquiler de terrenos por 5,1 millones de dólares. Además, 1.663 pymes de nueva creación reunían las condiciones para una exención del impuesto sobre los beneficios empresariales durante los tres primeros años.



A finales de 2025, los préstamos concedidos a las pymes sumaban casi 2.357 millones de dólares, con alrededor de 5.000 clientes. La provincia también ayudó a 1.734 empresas a utilizar firmas digitales, organizó 28 ferias y exposiciones y desarrolló cerca de 80 cursos de formación y asistencia jurídica para 3.940 pymes durante 2021-2025. En ese período, 201 hogares con actividades comerciales se transformaron en empresas.



Pese a estas medidas, persisten dificultades para acceder a los recursos. Aunque se han destinado unas 100,96 hectáreas en 18 parques industriales a las pymes y se aprobó una resolución para facilitar el alquiler de terrenos, ninguna empresa se ha beneficiado de esta política hasta la fecha.



En consonancia con la Resolución 02/NQ-CP del Gobierno, aprobada el 8 de enero de 2026, Bac Ninh exige a los organismos públicos reforzar la determinación, la flexibilidad y la eficacia de la gestión, aplicar el principio de las "seis claridades" en la ejecución de tareas y armonizar los intereses del Estado, la población y las empresas. También promueve la lucha contra la corrupción y el despilfarro, así como la iniciativa y la responsabilidad de los funcionarios para resolver los obstáculos empresariales.



La provincia se propone ofrecer servicios públicos íntegramente en línea para el 100% de los procedimientos relacionados con las empresas y aplicar los mecanismos "vía verde de 24 horas" y "vía verde del 60%" para agilizar los trámites y los proyectos clave. También pretende reducir al menos un 30% el tiempo necesario para los procedimientos de arrendamiento de terrenos y expedición de certificados de derechos de uso del suelo.



Los parques y complejos industriales deberán reservar al menos 20 hectáreas o el 5% de su superficie para el alquiler de terrenos a pymes, empresas de alta tecnología y compañías emergentes innovadoras. La provincia también prioriza el crédito para empresas privadas vinculadas a las cadenas de suministro y a la transformación digital y ecológica, y estudia condiciones de financiación adecuadas para proyectos que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



El reto de Bac Ninh consiste en traducir las políticas de apoyo en resultados concretos que faciliten el acceso al capital y los terrenos, eleven la productividad y el valor añadido y amplíen la participación de las empresas nacionales en las cadenas de suministro./.

VNA