Visita del premier vietnamita da un nuevo impulso a nexos Vietnam-Laos

Hanoi (VNA) - La visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos los días 8 y 9 de octubre contribuyó a reforzar la confianza política, ampliar la cooperación económica y promover la participación de las empresas vietnamitas en el desarrollo del país vecino.



Durante la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos 2026, celebrada en Vientiane, el premier Le Minh Hung y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, abordaron medidas para eliminar obstáculos institucionales y administrativos, mejorar la conectividad del transporte y facilitar los pagos, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares para 2030.



En un encuentro con la comunidad vietnamita en Laos, el 9 de octubre, el jefe de Gobierno destacó que las relaciones bilaterales se construyen no solo mediante los contactos entre dirigentes, sino también gracias a los pueblos, las localidades y las empresas.



Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Extranjero y directora general de la empresa Gold Phuc, valoró el apoyo de ambos gobiernos para resolver las dificultades de inversión y pidió a las empresas aprovechar las oportunidades, mejorar su eficiencia y contribuir al desarrollo de los dos países.



Por su parte, Duong Dinh Bang, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos (AVILA), señaló que el fortalecimiento de la cohesión estratégica y la atención de las autoridades a las propuestas empresariales favorecen la confianza de los inversores y la planificación a largo plazo.

Duong Dinh Bang, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)



Cuatro prioridades para la cooperación empresarial



Los empresarios consideran necesario perfeccionar el marco jurídico y simplificar los procedimientos administrativos, desarrollar infraestructuras de transporte y mecanismos de pago en monedas nacionales, orientar las inversiones hacia sectores de mayor valor añadido, como las energías renovables, la agricultura de alta tecnología, la logística y la transformación digital, y aprovechar el papel de la comunidad vietnamita en Laos como puente entre ambos mercados.



Entre los proyectos de conectividad figuran la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y el puerto de Vung Ang. La ampliación de las inversiones en procesamiento, turismo y servicios también permitiría generar empleo, elevar los ingresos locales y reforzar los vínculos económicos.



Comercio e inversión en expansión



En 2025, el comercio bilateral se acercó a los 3 mil millones de dólares, un aumento del 32,7% respecto al año anterior. Laos sigue siendo el principal destino de la inversión vietnamita en el extranjero, con más de 300 proyectos y un capital registrado superior a los 7 mil millones de dólares.



En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam registró 24 nuevos proyectos de inversión en Laos, por un valor de 670 millones de dólares, 1,7 veces más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, alcanzar la meta comercial de 10 mil millones de dólares para 2030 requerirá mayores esfuerzos para aprovechar el potencial de cooperación.



Gold Phuc prevé mantener sus inversiones en turismo sostenible y servicios, mientras que AVILA continuará apoyando a las empresas en sectores como las infraestructuras, las energías renovables y la transformación digital, además de canalizar propuestas para resolver dificultades relacionadas con la inversión, el comercio y las aduanas.



La visita reafirma el papel de la comunidad empresarial vietnamita como puente entre ambos países. La aplicación de los compromisos, la mejora de las infraestructuras y una mayor movilización de los recursos empresariales contribuirán a fortalecer la amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos./.