Política

Visita del premier vietnamita da un nuevo impulso a nexos Vietnam-Laos

La visita del primer ministro Le Minh Hung a Laos impulsa la cooperación empresarial, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares para 2030 y ampliar las inversiones en sectores estratégicos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, presencian la firma del acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos en el sector financiero. (Foto: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, presencian la firma del acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos en el sector financiero. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos los días 8 y 9 de octubre contribuyó a reforzar la confianza política, ampliar la cooperación económica y promover la participación de las empresas vietnamitas en el desarrollo del país vecino.

Durante la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos 2026, celebrada en Vientiane, el premier Le Minh Hung y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, abordaron medidas para eliminar obstáculos institucionales y administrativos, mejorar la conectividad del transporte y facilitar los pagos, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares para 2030.

En un encuentro con la comunidad vietnamita en Laos, el 9 de octubre, el jefe de Gobierno destacó que las relaciones bilaterales se construyen no solo mediante los contactos entre dirigentes, sino también gracias a los pueblos, las localidades y las empresas.

Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Extranjero y directora general de la empresa Gold Phuc, valoró el apoyo de ambos gobiernos para resolver las dificultades de inversión y pidió a las empresas aprovechar las oportunidades, mejorar su eficiencia y contribuir al desarrollo de los dos países.

Por su parte, Duong Dinh Bang, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos (AVILA), señaló que el fortalecimiento de la cohesión estratégica y la atención de las autoridades a las propuestas empresariales favorecen la confianza de los inversores y la planificación a largo plazo.

vnanet_potal-chuyen-tham-lao-cua-thu-tuong-le-minh-hung-tao-xung-luc-moi-cho-moi-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-9084104.jpg
Duong Dinh Bang, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)


Cuatro prioridades para la cooperación empresarial

Los empresarios consideran necesario perfeccionar el marco jurídico y simplificar los procedimientos administrativos, desarrollar infraestructuras de transporte y mecanismos de pago en monedas nacionales, orientar las inversiones hacia sectores de mayor valor añadido, como las energías renovables, la agricultura de alta tecnología, la logística y la transformación digital, y aprovechar el papel de la comunidad vietnamita en Laos como puente entre ambos mercados.

Entre los proyectos de conectividad figuran la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y el puerto de Vung Ang. La ampliación de las inversiones en procesamiento, turismo y servicios también permitiría generar empleo, elevar los ingresos locales y reforzar los vínculos económicos.

Comercio e inversión en expansión

En 2025, el comercio bilateral se acercó a los 3 mil millones de dólares, un aumento del 32,7% respecto al año anterior. Laos sigue siendo el principal destino de la inversión vietnamita en el extranjero, con más de 300 proyectos y un capital registrado superior a los 7 mil millones de dólares.

En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam registró 24 nuevos proyectos de inversión en Laos, por un valor de 670 millones de dólares, 1,7 veces más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, alcanzar la meta comercial de 10 mil millones de dólares para 2030 requerirá mayores esfuerzos para aprovechar el potencial de cooperación.

Gold Phuc prevé mantener sus inversiones en turismo sostenible y servicios, mientras que AVILA continuará apoyando a las empresas en sectores como las infraestructuras, las energías renovables y la transformación digital, además de canalizar propuestas para resolver dificultades relacionadas con la inversión, el comercio y las aduanas.

La visita reafirma el papel de la comunidad empresarial vietnamita como puente entre ambos países. La aplicación de los compromisos, la mejora de las infraestructuras y una mayor movilización de los recursos empresariales contribuirán a fortalecer la amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam y Laos #empresas vietnamitas en Laos #inversión vietnamita en Laos #comercio bilateral #Le Minh Hung
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional de Vietnam, y su homólogo laosiano, Khamliang Outhakaysone. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos refuerzan la cooperación en defensa

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional de Vietnam, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo laosiano, Khamliang Outhakaysone, quien realiza una visita oficial del 12 al 15 de octubre.

Ver más

En el acto de firma. (Fuente: VNA)

Vietnam y Luxemburgo buscan reforzar la cooperación financiera

Vietnam y Luxemburgo acordaron fortalecer la cooperación en los mercados de capitales, las finanzas verdes y los fondos de inversión, con el objetivo de atraer más capital internacional a Vietnam y respaldar sus metas de crecimiento económico.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. (Fuente: VNA)

Vietnam y China fortalecen intercambio de experiencias en actividades legislativas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Beijing conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, en las cuales ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación legislativa, compartir experiencias profesionales e impulsar los acuerdos bilaterales.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con los votantes de cinco barrios de Da Nang -Hai Chau, Hoa Cuong, Thanh Khe, An Hai y Son Tra. (Fuente: VNA)

Dirigente partidista se reúne con los votantes de Da Nang

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reunió con votantes de Da Nang para abordar la educación, la reforma administrativa, la transformación digital y el crecimiento sostenible de la ciudad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, pasa revista a la guardia de honor. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a reforzar la defensa de la Patria

El secretario general y presidente To Lam instó a las fuerzas armadas de la Región Militar 2 de Vietnam a reforzar su capacidad de combate, proteger la soberanía nacional, estrechar los vínculos con la población y contribuir al desarrollo del noroeste, durante la conmemoración del 80.º aniversario de la unidad.