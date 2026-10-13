Empresas vietnamitas exploran oportunidades de inversión en Georgia

Tiflis (VNA) - Empresas de Vietnam y Georgia analizaron nuevas oportunidades para ampliar el comercio y la inversión durante un foro empresarial celebrado el 12 de octubre en Georgia, en el marco de la visita oficial de la vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, a este país europeo.



El foro fue organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria de Georgia. Entre los asistentes figuraron funcionarios georgianos, la viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, el embajador de Vietnam en Kazajistán y Georgia, Nguyen Thanh Le, y representantes de importantes empresas vietnamitas.



El viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, Irakli Nadareishvili, dio la bienvenida a la delegación vietnamita y destacó que el foro constituye un punto de partida para estrechar los vínculos empresariales y ampliar la cooperación comercial y de inversión entre ambos países.



Nadareishvili señaló que el comercio bilateral de mercancías registró un notable crecimiento en 2025 respecto al año anterior. Asimismo, destacó que Georgia puede servir de puerta de entrada para las empresas vietnamitas interesadas en acceder a mercados regionales más amplios, gracias a su posición estratégica, que conecta el Cáucaso Meridional, Asia Central y China con Europa a través del mar Negro.

El viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, Irakli Nadareishvili, en el evento. (Fuente: VNA)

Entre los sectores con mayor potencial de cooperación mencionó la industria manufacturera, las infraestructuras logísticas, las energías renovables, el turismo, la hostelería, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la externalización de procesos empresariales (BPO).



Por su parte, Phan Thi Thang destacó la importancia de mejorar la conectividad del transporte y la logística para impulsar el comercio y el turismo, así como las oportunidades de cooperación en infraestructuras, tecnología y desarrollo urbano.



La presencia de importantes empresas vietnamitas, como ROX, TNT y Vingroup, puso de manifiesto el interés del sector empresarial vietnamita por explorar oportunidades de inversión en Georgia, afirmó la viceministra.



Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno vietnamita de facilitar las actividades de los inversores extranjeros y proteger sus derechos e intereses legítimos, incluidas las empresas georgianas. También instó a las autoridades de Georgia a mejorar los procedimientos legales y administrativos para que las empresas vietnamitas puedan desarrollar sus proyectos de inversión de manera ágil y eficiente.



Durante el foro, empresas vietnamitas con inversiones en la región presentaron sus fortalezas, estrategias comerciales y planes de expansión. Los proyectos ya ejecutados o en curso en distintos mercados regionales pusieron de relieve sus capacidades y su visión sobre el potencial de la región del Corredor Medio como vía de conexión comercial y logística.



La visita de la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan ha contribuido a sentar las bases para estrechar la cooperación empresarial entre Vietnam y Georgia. Ambas partes están llamadas a aprovechar este impulso para establecer nuevas alianzas comerciales y promover proyectos conjuntos de inversión que favorezcan el crecimiento económico y fortalezcan los vínculos bilaterales./.