Política

Dirigente partidista vietnamita recibe a delegación de alto nivel del PPRL

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, recibió hoy a una delegación de alto nivel del Partido Popular Revolucionario de Laos.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la reunión. Foto: VNA
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la reunión. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy a una delegación de alto nivel del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezada por Keovisouk Solaphom, subsecretario del Comité del Partido y viceministro de Tecnología y Comunicaciones de Laos, que realiza una visita a Vietnam para estudiar e intercambiar experiencias temáticas.

En el encuentro, el dirigente anfitrión destacó la importancia de los programas de estudio e intercambio entre ambos partidos, que permiten compartir experiencias y debatir cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con la construcción partidista, el sistema político y el desarrollo nacional. Estas actividades contribuyen a reforzar el entendimiento mutuo, consolidar la confianza política y profundizar las relaciones entre Vietnam y Laos.

Expresó su satisfacción por los logros alcanzados por Laos en los últimos años y manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL, el país seguirá desarrollándose de manera estable y cumplirá con éxito los objetivos y tareas establecidos en la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido.

Al informar sobre la situación de Vietnam, el miembro permanente del Secretariado señaló que el Partido y el Estado están centrados en implementar las orientaciones y decisiones estratégicas para cumplir los objetivos de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, impulsar el desarrollo socioeconómico y construir un sistema político transparente y sólido.

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En la reunión. Foto: VNA

Asimismo, destacó que se sigue prestando especial atención a la construcción del Partido, la labor de cuadros, el fortalecimiento de la disciplina y el orden, y la renovación de los métodos de dirección y gestión.

Reafirmó que Vietnam concede una importancia especial y otorga la máxima prioridad a las relaciones con Laos. Ambos países, subrayó, deben seguir promoviendo su tradicional solidaridad y lealtad, así como preservar y desarrollar los vínculos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica, en consonancia con las necesidades e intereses de cada país en la nueva etapa.

El dirigente partidista instó a los organismos de ambos países a estrechar la coordinación y mejorar la calidad y eficacia de los programas de estudio e intercambio temático, combinando los debates teóricos con visitas de campo y seleccionando experiencias prácticas que puedan aplicarse de manera adecuada a su trabajo.

Por su parte, Keovisouk Solaphom afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Laos siempre recuerdan y agradecen el valioso apoyo de Vietnam tanto durante la lucha por la liberación nacional como en la actual etapa de construcción, defensa y desarrollo del país, especialmente en la formación de recursos humanos.

Laos concede gran importancia al fortalecimiento de sus relaciones especiales con Vietnam, consideradas un patrimonio común y uno de los factores fundamentales para la causa revolucionaria de ambos países, dijo.

Al valorar el programa de estudio e intercambio temático y las visitas de campo realizadas en Vietnam, Keovisouk Solaphom señaló que las actividades han proporcionado conocimientos y experiencias valiosos, tanto teóricos como prácticos.

Expresó su deseo de seguir contando con el intercambio y la cooperación de los organismos vietnamitas, y se comprometió a estudiar y aplicar de manera adecuada las experiencias adquiridas a la realidad de Laos, contribuyendo así a fortalecer los vínculos especiales entre ambos partidos, Estados y pueblos./.

VNA
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