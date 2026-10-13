Política

Vietnam intensifica medidas contra subida artificial de precios inmobiliarios

Vietnam busca frenar la especulación inmobiliaria, ampliar la oferta de viviendas sociales y de alquiler, y orientar el crédito hacia las necesidades reales del mercado.

El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc preside la reunión (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc preside la reunión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc presidió hoy una reunión del Comité Directivo Central sobre políticas de vivienda y mercado inmobiliario, en la que pidió seguir de cerca la evolución del mercado, aplicar de forma flexible instrumentos crediticios, fiscales y de gestión del suelo, controlar los riesgos, prevenir la especulación y las subidas artificiales de precios, y sancionar estrictamente las infracciones.

El vicepremier instó a los ministerios, organismos y localidades a cumplir los objetivos de desarrollo de viviendas sociales y de alquiler para 2026 y el período 2026-2030, aumentar la proporción de viviendas sociales destinadas al arrendamiento y ajustar la oferta a las necesidades reales, con infraestructuras sincronizadas para evitar el abandono y el despilfarro de recursos.

También urgió resolver definitivamente los proyectos paralizados y poner en funcionamiento aquellos que ya hayan superado sus obstáculos, a fin de aumentar la oferta, sobre todo de viviendas asequibles.

Las autoridades locales deberán evaluar las necesidades de cada grupo de beneficiarios, disponer de terrenos adecuados y simplificar los procedimientos. El Banco Estatal de Vietnam deberá orientar el crédito hacia la vivienda social y de alquiler, procurar reducir los tipos de interés y controlar los riesgos.

El Banco de Políticas Sociales deberá garantizar los recursos y facilitar el acceso a préstamos preferenciales. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública coordinará el intercambio de datos de población para verificar a los beneficiarios y combatir el fraude y el aprovechamiento indebido de las políticas de vivienda social.

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El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc preside la reunión (Fuente: VNA)

Según Nguyen Van Sinh, viceministro de Construcción, Vietnam cuenta con 2.221 proyectos en ejecución de viviendas comerciales, terrenos residenciales e inmuebles turísticos, con una inversión total aproximada de 6.870 billones de dongs (264 mil millones de dólares).

Los precios de los apartamentos y terrenos en el mercado secundario han disminuido respecto al segundo trimestre de 2026, pero siguen elevados en las grandes ciudades. El aumento de los costes de inversión y financiación, junto con la baja liquidez, continúa presionando al sector.

En materia de vivienda social, Vietnam cuenta con 947 proyectos en ejecución, con 910.933 unidades previstas y una inversión total de unos 841 billones de dongs (32,3 mil millones de dólares). Durante los primeros nueve meses del año concluyeron 170 proyectos, con 46.962 viviendas, y comenzaron las obras de otros 128, con 183.293 unidades.

En cuanto a las viviendas de alquiler, se completaron 8.314 unidades en nueve meses, el 48% del objetivo. Se prevé que la cifra anual alcance las 18.049, equivalente al 105% de la meta. El Ministerio de Construcción coordinará la revisión de los proyectos de modificación de las leyes sobre suelo, vivienda y negocios inmobiliarios, además de continuar resolviendo los obstáculos para ampliar la oferta.

Nguyen Ngoc Canh, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, señaló que el crédito inmobiliario sigue creciendo, pero el desajuste entre las necesidades de financiación a medio y largo plazo y los depósitos bancarios, mayoritariamente a corto plazo, genera riesgos de liquidez.

El Banco Estatal propuso mejorar la transparencia del mercado, completar las bases de datos, ampliar la oferta de viviendas sociales y de alquiler y diversificar las fuentes de financiación a largo plazo mediante los mercados de valores y bonos corporativos, así como perfeccionar las políticas de suelo./.

VNA
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