Vietnam felicita al nuevo presidente del Parlamento danés

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Henrik Frandsen con motivo de su elección como titular del Parlamento de Dinamarca./.
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Dirigente partidista vietnamita recibe a delegación de alto nivel del PPRL
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, recibió hoy a una delegación de alto nivel del Partido Popular Revolucionario de Laos.
Segundo período de sesiones de Parlamento de la XVI Legislatura tendrá lugar del 17 de octubre al 21 de noviembre
El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de Vietnam comenzará el 17 de octubre y concluirá el 21 de noviembre, con una duración prevista de unos 30 días hábiles, informó Nguyen Van Hien, vicepresidente de la Oficina del Parlamento.
Vietnam condena los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita
Vietnam condena los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita y llama a respetar el derecho internacional y resolver las diferencias mediante el diálogo.
Visita del premier vietnamita da un nuevo impulso a nexos Vietnam-Laos
La visita del primer ministro Le Minh Hung a Laos impulsa la cooperación empresarial, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares para 2030 y ampliar las inversiones en sectores estratégicos.
Vietnam intensifica medidas contra subida artificial de precios inmobiliarios
Vietnam busca frenar la especulación inmobiliaria, ampliar la oferta de viviendas sociales y de alquiler, y orientar el crédito hacia las necesidades reales del mercado.
Participación activa de Vietnam en la CICA abre nuevas oportunidades con Azerbaiyán
La vicepresidenta vietnamita Vo Thi Anh Xuan asistirá a la VII Cumbre de la CICA en Azerbaiyán del 14 al 16 de octubre, en una visita orientada a fortalecer la cooperación multilateral y los vínculos bilaterales.
Vietnam y Laos refuerzan la cooperación en defensa
El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional de Vietnam, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo laosiano, Khamliang Outhakaysone, quien realiza una visita oficial del 12 al 15 de octubre.
Vietnam y Luxemburgo buscan reforzar la cooperación financiera
Vietnam y Luxemburgo acordaron fortalecer la cooperación en los mercados de capitales, las finanzas verdes y los fondos de inversión, con el objetivo de atraer más capital internacional a Vietnam y respaldar sus metas de crecimiento económico.
Comunidad vietnamita, un importante puente en las relaciones entre Vietnam e India
El embajador Trinh Minh Manh destaca el papel de la comunidad vietnamita en India en la promoción de la imagen nacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
Vietnam y Georgia buscan profundizar la cooperación bilateral
Vietnam y Georgia acuerdan impulsar el comercio, la inversión, el turismo y la conectividad aérea, además de fortalecer la cooperación en agricultura, educación y seguridad.
Empresarios vietnamitas contribuyen significativamente al desarrollo nacional
Vietnam busca alcanzar dos millones de empresas en funcionamiento para 2030 y fortalecer la competitividad, la innovación y la integración de sus compañías en las cadenas de valor globales.
Viet Nam comparte su experiencia de desarrollo con organizaciones políticas de Perú
Una delegación del PCV visita Perú para fortalecer los vínculos con partidos y organizaciones sociales, intercambiar experiencias y ampliar la cooperación bilateral.
Vietnam y Rusia impulsan cooperación en materia de ejecución penal
El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al general Arkady Aleksandrovich Gostev, director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, y a la delegación que lo acompaña durante su visita de trabajo al país.
Vietnam y China fortalecen intercambio de experiencias en actividades legislativas
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Beijing conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, en las cuales ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación legislativa, compartir experiencias profesionales e impulsar los acuerdos bilaterales.
Parlamento de Vietnam pide agilizar la respuesta a las peticiones y preocupaciones de los votantes
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam examinó hoy durante la segunda fase de su séptima reunión, los informes sobre las peticiones de los votantes y la población, la atención ciudadana, y la resolución de quejas y denuncias, así como las actividades de recepción de ciudadanos en 2026.
Vietnam y China amplían la cooperación estratégica en múltiples ámbitos
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con el primer ministro de China, Li Qiang, con motivo de su visita oficial a este país.
Dirigente partidista se reúne con los votantes de Da Nang
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reunió con votantes de Da Nang para abordar la educación, la reforma administrativa, la transformación digital y el crecimiento sostenible de la ciudad.
Vietnam y Japón refuerzan cooperación en educación y formación de recursos humanos
Vietnam y Japón impulsan la cooperación en educación, formación de recursos humanos e innovación, con especial atención al desarrollo de la Universidad Vietnam-Japón y los sectores estratégicos.
Dirigente del Partido Popular Revolucionario de Laos realizará visita oficial a Vietnam
El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamfong, realizará una visita oficial a Vietnam del 14 al 16 de octubre.
Presidente del Parlamento vietnamita visita Museo de Historia del Partido Comunista de China
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita el Museo de Historia del Partido Comunista de China y expresa su deseo de fortalecer la cooperación en la construcción del museo del Partido vietnamita, prevista para 2030.