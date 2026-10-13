Política

Vietnam felicita al nuevo presidente del Parlamento danés

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Henrik Frandsen con motivo de su elección como titular del Parlamento de Dinamarca.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Henrik Frandsen con motivo de su elección como titular del Parlamento de Dinamarca./.

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