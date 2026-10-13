Política

Vietnam condena los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita

Vietnam condena los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita y llama a respetar el derecho internacional y resolver las diferencias mediante el diálogo.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, habla en el evento. (Fuente: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam condena los recientes ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita, que han causado numerosas víctimas civiles y amenazan la paz y estabilidad regional y global, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang.

Al responder a pregunta de la prensa sobre la postura de Vietnam ante los recientes ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita, la vocera destacó que Vietnam instó a todas las partes implicadas a actuar con moderación, cumplir estrictamente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y las resoluciones pertinentes de la ONU, así como respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Asimismo, exhortó a las partes a reanudar las negociaciones y crear condiciones favorables para el diálogo, con el fin de resolver pacíficamente sus diferencias en beneficio de los pueblos y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA
#Vietnam #Arabia Saudita #ataques contra infraestructuras civiles
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