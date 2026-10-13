Segundo período de sesiones de Parlamento de la XVI Legislatura tendrá lugar del 17 de octubre al 21 de noviembre

Hanoi (VNA) - El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de Vietnam comenzará el 17 de octubre y concluirá el 21 de noviembre, con una duración prevista de unos 30 días hábiles, informó Nguyen Van Hien, vicepresidente de la Oficina del Parlamento.



Durante una rueda de prensa celebrada hoy aquí, Nguyen Van Hien explicó que la sesión se desarrollará en dos etapas en la sede de la Asamblea Nacional. La primera tendrá lugar del 17 de octubre al 14 de noviembre, mientras que la segunda se celebrará los días 20 y 21 de noviembre. Está previsto que los legisladores trabajen seis sábados y un domingo.



Del 15 al 19 de noviembre, la Asamblea Nacional suspenderá temporalmente sus actividades para que sus órganos, el Gobierno y las entidades pertinentes puedan incorporar las observaciones recibidas, revisar y ultimar los proyectos de ley y las resoluciones antes de someterlos a debate y aprobación.



En cuanto a la agenda legislativa, se prevé que el Parlamento examine 43 proyectos de ley y resoluciones, además de abordar 10 grupos de asuntos de importancia relacionados con el desarrollo socioeconómico, el presupuesto estatal, la supervisión y otras cuestiones de su competencia. También se celebrarán sesiones de preguntas y respuestas.



Por su parte, Nguyen Van Chien, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, instó a los medios de comunicación a seguir las orientaciones informativas y garantizar una amplia cobertura de los principales acontecimientos políticos del país, especialmente los resultados del cuarto pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato y del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



Asimismo, pidió a la prensa intensificar la difusión de las directrices y resoluciones del Partido, las políticas y leyes del Estado, las actividades diplomáticas de los dirigentes del Partido y del Estado, los avances socioeconómicos y los esfuerzos para alcanzar ambiciosos objetivos de crecimiento.



Los medios también deberán prestar especial atención a la educación, la cultura, las actividades de homenaje a quienes han contribuido y se han sacrificado por el país, así como a los principales acontecimientos políticos y sociales, añadió.



Para facilitar el trabajo de los periodistas, la Oficina de la Asamblea Nacional habilitará un centro de prensa en la sede parlamentaria, que permanecerá abierto todos los días de las 7:30 horas a las 18:30 horas durante el periodo de sesiones. Allí se proporcionarán comunicados de prensa, documentos, fotografías e información oficial para apoyar la cobertura informativa./.

VNA