Hai Phong combina instituciones e infraestructuras para atraer inversiones de alta calidad

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La combinación de un marco institucional favorable y unas infraestructuras modernas y sincronizadas está abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad norvietnamita de Hai Phong, al impulsar la captación de inversiones de alta calidad y consolidar su papel como centro industrial y logístico y polo de crecimiento clave del delta del río Rojo.

Para mejorar la calidad de la inversión extranjera directa (IED), la ciudad promueve los vínculos entre las empresas con capital extranjero y las nacionales, así como con las zonas económicas e industriales, la zona franca y los sistemas de logística y energía.

No obstante, aún debe resolver obstáculos relacionados con la conectividad del transporte multimodal, los costes logísticos, la calidad de los recursos humanos, la disponibilidad de terrenos limpios y el suministro energético. Asimismo, debe acelerar la reforma administrativa y la transformación digital, y fomentar el desarrollo verde.

Según Tran Tien Dung, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Servicios Logísticos de Vietnam y presidente de la Asociación de Logística de Hai Phong, la ciudad está consolidándose como una puerta de acceso al mar y un centro logístico regional, aunque necesita resolver cuanto antes los problemas de conectividad del transporte terrestre.

Se prevé que el volumen de contenedores movilizados por los puertos de Hai Phong alcance entre 13 millones y más de 15,6 millones de TEU en 2030, un aumento del 61% al 93% respecto a los 8,1 millones de TEU registrados en 2025.

Hoang Hong Giang, subdirector de la Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, considera que el marco institucional desempeña un papel fundamental en la optimización del transporte y la logística.

La unificación del Código Marítimo de Vietnam y la Ley de Transporte por Vías Navegables Interiores en un único código contribuirá a evitar solapamientos normativos.

Una parte del puerto de Lach Huyen en Hai Phong (Fuente: VNA)

Por su parte, Nguyen Thi Viet Nga, subjefa de la delegación parlamentaria de Hai Phong, destacó la necesidad de perfeccionar los mecanismos y políticas para mejorar la explotación portuaria, desarrollar el transporte multimodal y reducir los costes de circulación de mercancías.

La ciudad está intensificando la reforma administrativa, desarrollando la zona franca y ampliando los vínculos económicos con Hanoi, Quang Ninh y los corredores económicos internacionales.

Entre los proyectos estratégicos figuran el puerto de aguas profundas de Nam Do Son, el puerto internacional de entrada de Lach Huyen, la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong y las autopistas, circunvalaciones y conexiones con el aeropuerto de Gia Binh.

Hai Phong también prioriza la formación de recursos humanos cualificados, la captación de multinacionales y el acompañamiento a las empresas bajo el principio de "armonizar los beneficios y compartir los riesgos".

En los primeros nueve meses de 2026, el producto interno bruto regional (PIBR) de Hai Phong creció un 12,08%, la mayor tasa de los últimos seis años y la tercera más alta del país.

Sus exportaciones alcanzaron 43,7 mil millones de dólares, un 12,3% más; las importaciones, 34,98 mil millones, para un alza del 16,7% , y el volumen de mercancías movilizadas por los puertos llegó a 156,3 millones de toneladas, un aumento del 11,8%.

La inversión extranjera captada se estimó en más de 3,64 mil millones de dólares, equivalente al 93,3% de la meta anual. La ciudad ha establecido seis parques industriales o aprobado sus políticas de inversión y ha iniciado las obras de otros nueve, ampliando así su espacio de crecimiento y atractivo para los inversores./.

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