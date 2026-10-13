Economía

Vietnam fija cinco compromisos para combatir la pesca ilegal

Vietnam refuerza el control pesquero y la trazabilidad de los productos acuáticos para lograr que la Comisión Europea retire la tarjeta amarilla por pesca IUU.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en el evento. (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam intensificará las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y vinculará esta labor con el desarrollo sostenible del sector pesquero, con el objetivo de lograr que la Comisión Europea (CE) retire la “tarjeta amarilla” a sus exportaciones acuáticas.

Al presidir hoy la 36.ª reunión de la Dirección Nacional para la Lucha contra la IUU y el desarrollo sostenible de la acuicultura, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung reconoció los esfuerzos de los ministerios, las localidades y todo el sistema político, así como la contribución de los medios de comunicación, incluidos la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y el periódico Nhan Dan (Pueblo), a la divulgación de las medidas contra esta práctica.

De aquí a finales de 2026, los organismos competentes y localidades deberán considerar la retirada de la “tarjeta amarilla” como una tarea política prioritaria y coordinar acciones firmes para corregir las deficiencias señaladas por la CE.

El dirigente destacó cinco compromisos: evitar nuevos casos de detención de barcos pesqueros vietnamitas en el extranjero; impedir que operen embarcaciones que no cumplan los requisitos; resolver sin demoras las infracciones relacionadas con el sistema de seguimiento de buques (VMS); evitar la comercialización de productos sin trazabilidad de origen; y garantizar que los datos de los informes coincidan con los documentos y la situación real.

Ho Quoc Dung pidió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente asumir la coordinación de las medidas, seguir de cerca el plan de acción del primer ministro y trabajar con los organismos y las localidades para subsanar las deficiencias detectadas por la CE. También propuso establecer un punto de contacto permanente para recibir y aclarar sus recomendaciones, así como proporcionar oportunamente información y pruebas sobre los avances, sin esperar a reuniones posteriores.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Los ministerios y ramas competentes deberán reforzar la coordinación en el control de la entrada y salida de los barcos pesqueros, el registro, las inspecciones técnicas, la concesión de licencias y la supervisión de las actividades en el mar. En el ámbito exterior, los ministerios de Asuntos Exteriores, de Industria y Comercio y de Agricultura y Medio Ambiente intensificarán el intercambio con la CE, especialmente mediante las representaciones diplomáticas y las oficinas comerciales vietnamitas en los países de la Unión Europea.

Por su parte, los presidentes de los comités populares de las 22 provincias y ciudades costeras con flotas pesqueras deberán dirigir directamente las acciones contra la IUU y asumir la responsabilidad por los resultados en sus respectivas localidades.

El viceprimer ministro subrayó que la lucha contra la pesca ilegal debe avanzar junto con el desarrollo sostenible de la acuicultura. Para ello, instó a priorizar los recursos destinados a modernizar los puertos pesqueros y las infraestructuras, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología y desarrollar de forma coordinada la acuicultura, la pesca extractiva, el procesamiento y los mercados para aumentar el valor de los productos.

Según Ho Quoc Dung, combinar el combate contra la IUU con la modernización del sector, el desarrollo de la economía marítima y la mejora de los medios de vida de las comunidades costeras permitirá sentar bases duraderas para prevenir infracciones y garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera./.

VNA
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