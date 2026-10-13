Política

Grupos parlamentarios de amistad de Vietnam y China buscan estrechar la cooperación

Los grupos parlamentarios de amistad de Vietnam y China acuerdan ampliar los intercambios legislativos y la cooperación en tecnología, comercio, infraestructuras y asuntos étnicos.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y titular del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China, Nguyen Doan Anh, se reúne con Bayanqolu, presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional de China y del Grupo Parlamentario de Amistad China-Vietnam. (Fuente: VNA)
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y titular del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China, Nguyen Doan Anh, se reúne con Bayanqolu, presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional de China y del Grupo Parlamentario de Amistad China-Vietnam. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y titular del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China, Nguyen Doan Anh, se reunió en Beijing con Bayanqolu, presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China y del Grupo Parlamentario de Amistad China-Vietnam, para abordar medidas destinadas a reforzar la cooperación entre ambos órganos legislativos.

El encuentro se celebró en el marco de la visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quien copresidió la segunda sesión del Comité de Cooperación entre el órgano legislativo vietnamita y la APN china.

Ambas partes valoraron positivamente los resultados de las conversaciones entre Tran Thanh Man y Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la APN, así como los avances de la segunda sesión del comité bilateral de cooperación legislativa.

Asimismo, señalaron que el encuentro entre ambos grupos parlamentarios de amistad era una oportunidad para concretar los consensos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los dos países.

Los participantes destacaron que los vínculos entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la APN de China constituyen un componente importante de las relaciones bilaterales y un canal para consolidar sus bases políticas y sociales. En este contexto, los grupos parlamentarios de amistad desempeñan un papel fundamental como puente entre ambas instituciones.

Nguyen Doan Anh subrayó que el fortalecimiento de las relaciones con China es una orientación constante y una prioridad de primer orden en la política exterior de Vietnam.

Por su parte, Bayanqolu afirmó que China considera a Vietnam una prioridad en su diplomacia de vecindad.

Ambas partes acordaron promover el papel de sus respectivos órganos legislativos en la aplicación de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes y en la resolución de cuestiones concretas de las relaciones bilaterales.

Nguyen Doan Anh propuso mantener contactos periódicos y ampliar el intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión parlamentaria, especialmente mediante debates temáticos entre las comisiones especializadas. Entre los ámbitos prioritarios mencionó la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, las infraestructuras, el comercio, la inversión, la logística, la protección del medio ambiente, la agricultura, la educación y la formación.

También propuso organizar intercambios temáticos sobre asuntos étnicos y fomentar los contactos entre los pueblos, las localidades y las comunidades de ambos países. Asimismo, abogó por ampliar los intercambios entre jóvenes parlamentarios, mujeres legisladoras y representantes de los órganos legislativos locales.

Bayanqolu respaldó las propuestas de Nguyen Doan Anh y reafirmó la disposición de su grupo a coordinar estrechamente con su contraparte vietnamita para aplicar los acuerdos de cooperación e intercambiar experiencias en materia legislativa y de supervisión en ámbitos de interés común, como el desarrollo socioeconómico, la ciencia y la tecnología y los asuntos étnicos./.

VNA
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