Hanoi acoge tres ferias internacionales de tecnología industrial

Hanoi (VNA) - Tres exposiciones internacionales sobre procesamiento y envasado, ingeniería de precisión y manufactura, y electrónica y semiconductores se inauguraron hoy en Hanoi, con el objetivo de conectar tecnologías, empresas y oportunidades de cooperación y contribuir a una mayor integración de Vietnam en las cadenas de suministro globales.



Las exposiciones internacionales sobre Tecnologías de Procesamiento y Envasado (ProPak Hanoi 2026), Ingeniería de Precisión y Manufactura (MTA Hanoi 2026) y Electrónica y Electrónica de Semiconductores en Vietnam (SemiTronics Vietnam 2026) se celebran simultáneamente del 13 al 15 de octubre bajo el modelo «Un destino, tres exposiciones», que reúne un ecosistema industrial multisectorial.



En la ceremonia inaugural, Ian Roberts, vicepresidente sénior para Asia del grupo Informa Markets, destacó que la organización conjunta de los eventos refleja la creciente interconexión de las industrias manufactureras. Según explicó, la elección de Hanoi responde al dinamismo de la región norte de Vietnam, donde provincias como Bac Ninh, Hai Phong, Thai Nguyen y Hung Yen amplían su capacidad industrial y consolidan sus cadenas de suministro, atrayendo a inversores internacionales en busca de proveedores locales cualificados.



Informa Markets se comprometió a seguir ofreciendo plataformas profesionales que conecten tecnologías globales con empresas vietnamitas y promuevan el comercio, la inversión y la cooperación a largo plazo.



Por su parte, Chu Viet Cuong, representante del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que las ferias ofrecen a las empresas nacionales la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, maquinaria, estándares técnicos y exigencias del mercado, así como de buscar socios y ampliar su participación en las cadenas de suministro internacionales.



El funcionario afirmó que, en el próximo período, el desarrollo de las industrias auxiliares deberá pasar de las ayudas individuales al fortalecimiento de las capacidades empresariales y de las cadenas de suministro. Las prioridades incluyen mejorar las competencias tecnológicas, la calidad, la gestión, la transformación digital, la automatización y la trazabilidad, además de ayudar a las empresas a cumplir los estándares de los grandes fabricantes y los mercados internacionales.



También destacó la necesidad de reforzar los vínculos entre las empresas de inversión extranjera directa (IED) y las nacionales, así como entre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y de promover el desarrollo de proveedores locales. Estas medidas permitirán elevar la tasa de localización, aumentar el valor añadido generado en Vietnam y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.



Las tres exposiciones contribuirán al desarrollo de sectores industriales clave. La ingeniería mecánica y la manufactura necesitan avanzar en mecanizado de precisión, automatización y producción inteligente; el procesamiento de alimentos y el envasado deben aplicar tecnologías modernas para mejorar la productividad, la calidad y el valor añadido; mientras que la electrónica y los semiconductores buscan fortalecer las capacidades nacionales, profundizar su integración en las cadenas de valor globales y formar recursos humanos altamente cualificados./.

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