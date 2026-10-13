Sociedad

Viceprimer ministro vietnamita visita Universidad Tsinghua de China

El viceprimer ministro Le Tien Chau propone reforzar la cooperación con la Universidad Tsinghua en IA, semiconductores, investigación científica y formación de talento.

El viceprimer ministro Le Tien Chau y el profesor y académico Yao Qizhi, director del Instituto Interdisciplinario de Tecnologías de la Información especializado en IA y tecnología cuántica de la Universidad de Tsinghua. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro Le Tien Chau y el profesor y académico Yao Qizhi, director del Instituto Interdisciplinario de Tecnologías de la Información especializado en IA y tecnología cuántica de la Universidad de Tsinghua. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, visitó hoy la Universidad Tsinghua, una de las principales instituciones de educación superior e investigación científica de China.

La visita se realizó en el marco del viaje oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto a una delegación de alto nivel.

Durante la reunión, el secretario del Comité del Partido de la Universidad Tsinghua, Qiu Yong, destacó los avances de la institución en sus más de 100 años de historia, especialmente en formación e investigación científica y aplicación de inteligencia artificial (IA). También señaló que varias empresas tecnológicas vinculadas a la universidad cotizan en bolsa y han ampliado su presencia internacional.

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El viceprimer ministro Le Tien Chau y su delegación visitan el Instituto Interdisciplinario de Tecnologías de la Información, especializado en inteligencia artificial y tecnología cuántica, de la Universidad de Tsinghua. (Foto: VNA)

Qiu Yong recordó que, durante la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril pasado, la Universidad Tsinghua fue su primer destino. La visita contribuyó a orientar la cooperación bilateral en educación superior, investigación científica y tecnológica y formación de talentos.

Desde entonces, la universidad ha intensificado sus esfuerzos de cooperación con Vietnam. El año pasado admitió a 27 estudiantes e investigadores vietnamitas, la cifra más alta hasta la fecha, todos ellos beneficiarios de becas. Asimismo, organizó el Foro de Cooperación en Educación Superior Vietnam-China, que favoreció los intercambios y la colaboración entre instituciones de ambos países.

Por su parte, Le Tien Chau felicitó a la universidad por sus logros durante 115 años de desarrollo y reconoció sus contribuciones a la educación y la investigación, así como al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y China.

El viceprimer ministro presentó la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre avances decisivos en educación y formación, así como las orientaciones de la cuarta Conferencia del Comité Central del Partido relacionadas con la capacitación, atracción y aprovechamiento del talento para impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.

Propuso ampliar los intercambios sobre modelos de gestión universitaria, programas formativos adaptados a las necesidades del mercado laboral, investigación vinculada a la transferencia tecnológica, cooperación internacional y colaboración público-privada en la formación de recursos humanos y la comercialización de resultados científicos.

En concreto, instó a reforzar la cooperación en la formación de personal altamente cualificado en inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías digitales, nuevos materiales, energías verdes y tecnologías de datos.

También propuso aumentar las becas para estudiantes vietnamitas, desarrollar programas conjuntos de formación y tutoría, y establecer equipos de investigación, laboratorios y centros científicos conjuntos.

Asimismo, destacó la importancia de estrechar los vínculos entre organismos estatales, universidades, institutos de investigación y empresas, mediante programas de incubación empresarial y proyectos de investigación y formación adaptados a las necesidades de la sociedad.

Tras la reunión, el viceprimer ministro y su delegación visitaron el Instituto de Investigación Interdisciplinaria de Tecnologías de la Información de la Universidad Tsinghua, donde conocieron proyectos relacionados con la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.

Entre las innovaciones presentadas figuraron robots humanoides multifuncionales aplicados a la logística, modelos de lenguaje de gran escala para la traducción y los sectores cultural y turístico, así como tecnologías de chips semiconductores y otras soluciones en fase de investigación, desarrollo y aplicación./.

VNA
#Vietnam #China #Le Tien Chau
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