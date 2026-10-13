Phu Quoc dialoga con empresas para resolver obstáculos de infraestructura y trámites

An Giang, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia vietnamita de An Giang y de la zona especial de Phu Quoc se comprometieron a acelerar la solución de los problemas que afectan a las empresas, con vistas a preparar las condiciones para la celebración de APEC 2027.



En una conferencia de diálogo celebrada el 10 de octubre, representantes empresariales plantearon dificultades relacionadas con los puertos marítimos, las conexiones viales, el suministro de agua, las materias primas para la producción de salsa de pescado y los trámites administrativos.



Sun Group propuso resolver los obstáculos que retrasan la puesta en funcionamiento del puerto de An Thoi, completar las conexiones viales entre el norte y el sur de la isla y estudiar la construcción de una línea de tranvía. La empresa también advirtió que el polvo y la contaminación generados por las obras afectan la imagen turística de Phu Quoc.



Por su parte, la Asociación de Productores de Salsa de Pescado de Phu Quoc pidió ajustar las regulaciones sobre la pesca de anchoa a las condiciones locales para garantizar el suministro de materias primas.



También propuso planificar una zona especializada para la producción de salsa de pescado que combine la actividad productiva con el turismo experiencial, así como impulsar la formación de personal turístico, crear un fondo específico de promoción turística y apoyar los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) de Vietnam, destinado a desarrollar productos locales.



La empresa de construcción Nam Dao solicitó invertir en una tubería de abastecimiento de agua en la zona de Bai Thom para atender las necesidades de la población y de las actividades productivas y comerciales, y manifestó su disposición a adelantar fondos para colaborar en el proyecto.



El subsecretario del Comité del Partido de An Giang y secretario del Comité del Partido de la zona especial de Phu Quoc, Dinh Van Noi, afirmó que las autoridades estudiarán las propuestas y organizarán diálogos temáticos por sectores.



Asimismo, anunció la puesta en marcha de un portal oficial para recibir opiniones públicamente y la divulgación de líneas telefónicas directas de los principales dirigentes locales para atender las inquietudes de empresas y ciudadanos.



El secretario del Comité del Partido de An Giang, Le Quang Tung, destacó que Phu Quoc constituye un importante polo de crecimiento para la provincia y el país, gracias a sus ventajas en economía marítima y turismo de alta calidad.



La provincia acelerará el ajuste del plan maestro de Phu Quoc con horizonte hasta 2050, resolverá las dificultades relacionadas con los datos catastrales y promoverá los servicios públicos en línea.



Las autoridades también fijaron como objetivo elevar la capacidad del aeropuerto internacional de Phu Quoc a 20 millones de pasajeros en marzo de 2027, con la meta de alcanzar los 50 millones anuales. Además, instaron a las empresas a colaborar en la creación de un ecosistema de apoyo a las pequeñas empresas y los hogares comerciales, así como a preservar un entorno limpio, seguro y acogedor de cara a APEC 2027./.

VNA