Acusan a “Shark Thuy” por un presunto fraude de más de 330 millones de dólares

Hanoi (VNA) - Nguyen Ngoc Thuy, conocido como “Shark Thuy”, presidente y director general de Egroup y Egame, ha sido acusado formalmente de apropiación fraudulenta de bienes y soborno.



La Fiscalía Popular Suprema presentó una acusación formal contra Thuy y otros 28 imputados por un presunto fraude de más de 321 millones de dólares, que habría perjudicado a más de 10.000 víctimas.



Entre los otros acusados figura Tong Thi Kim Lien, presidenta y directora financiera de la empresa Nhat Tran, imputada por aceptar sobornos. También están acusados contables y responsables comerciales de Egame por apropiación fraudulenta de bienes.



Según el escrito acusatorio, desde 2014 Thuy ordenó a sus empleados inflar el capital social de Egroup para captar fondos destinados al pago de deudas, la financiación de gastos personales y el mantenimiento de las operaciones del grupo empresarial.



Posteriormente, organizó transferencias ficticias de acciones para atraer a los inversores. Siguiendo sus instrucciones, Nguyen Manh Phu, director financiero de Egroup, y Pham Thi Thanh Tho, jefa de contabilidad, falsearon el capital social y las participaciones accionariales de la empresa, elevándolos de 1,2 millones a 37 millones de dólares.



Los acusados también habrían manipulado las cifras de ingresos, que llegaron a representar cerca del 70% de la facturación anual declarada, con el propósito de presentar a la empresa como un negocio de grandes dimensiones.



Una vez captado el interés de los inversores, Thuy se encargaba personalmente de venderles acciones a un precio de 38.000 dongs (unos 1,5 dólares) por unidad.



Además, se comprometía a recomprarlas al cabo de un año por 42.000 dongs (alrededor de 1,6 dólares) cada una, a cambio de que los inversores le otorgaran autorización para ejercer todos sus derechos y obligaciones como accionistas.



Sin embargo, entre 2021 y 2023, varios centros de enseñanza de inglés y escuelas preescolares pertenecientes al ecosistema empresarial del grupo cerraron sus puertas, mientras que los fondos recaudados resultaron insuficientes para cubrir los gastos operativos y las obligaciones de pago derivadas de los contratos de inversión.



Ante esta situación, Thuy ordenó a 23 gerentes y jefes de equipo, responsables de supervisar a 341 empleados comerciales, destinar el 70% de los fondos obtenidos de nuevos clientes a reembolsar a los clientes anteriores que aún tenían cantidades pendientes de devolución. El 30% restante se transfería a la empresa.



Entre 2015 y 2023, Thuy y sus presuntos cómplices se habrían apropiado indebidamente de cerca de unos 330 millones de dólares pertenecientes a 10.123 víctimas. Según la acusación, todos los movimientos de estos fondos se gestionaban al margen de la contabilidad oficial y no quedaban reflejados en los estados financieros ni en los informes fiscales presentados a las autoridades.



El escrito de acusación señala que Egroup y Egame atraviesan actualmente una situación de desequilibrio financiero que les impide devolver el dinero a los inversores.



Los investigadores consideran que Thuy fue el principal responsable de dirigir las presuntas actividades delictivas y gestionar los fondos obtenidos de forma ilícita, por lo que lo identifican como el principal acusado del caso.



A principios de agosto de 2026, la Fiscalía Popular Suprema anunció que había devuelto el expediente a la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública para ampliar las pesquisas y esclarecer varios aspectos pendientes del caso./.

VNA