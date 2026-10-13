Acusan a “Shark Thuy” por un presunto fraude de más de 330 millones de dólares

Hanoi (VNA) - Nguyen Ngoc Thuy, conocido como “Shark Thuy”, presidente y director general de Egroup y Egame, ha sido acusado formalmente de apropiación fraudulenta de bienes y soborno.
La Fiscalía Popular Suprema presentó una acusación formal contra Thuy y otros 28 imputados por un presunto fraude de más de 321 millones de dólares, que habría perjudicado a más de 10.000 víctimas.
Entre los otros acusados figura Tong Thi Kim Lien, presidenta y directora financiera de la empresa Nhat Tran, imputada por aceptar sobornos. También están acusados contables y responsables comerciales de Egame por apropiación fraudulenta de bienes.
Según el escrito acusatorio, desde 2014 Thuy ordenó a sus empleados inflar el capital social de Egroup para captar fondos destinados al pago de deudas, la financiación de gastos personales y el mantenimiento de las operaciones del grupo empresarial.
Posteriormente, organizó transferencias ficticias de acciones para atraer a los inversores. Siguiendo sus instrucciones, Nguyen Manh Phu, director financiero de Egroup, y Pham Thi Thanh Tho, jefa de contabilidad, falsearon el capital social y las participaciones accionariales de la empresa, elevándolos de 1,2 millones a 37 millones de dólares.
Los acusados también habrían manipulado las cifras de ingresos, que llegaron a representar cerca del 70% de la facturación anual declarada, con el propósito de presentar a la empresa como un negocio de grandes dimensiones.
Una vez captado el interés de los inversores, Thuy se encargaba personalmente de venderles acciones a un precio de 38.000 dongs (unos 1,5 dólares) por unidad.
Además, se comprometía a recomprarlas al cabo de un año por 42.000 dongs (alrededor de 1,6 dólares) cada una, a cambio de que los inversores le otorgaran autorización para ejercer todos sus derechos y obligaciones como accionistas.
Sin embargo, entre 2021 y 2023, varios centros de enseñanza de inglés y escuelas preescolares pertenecientes al ecosistema empresarial del grupo cerraron sus puertas, mientras que los fondos recaudados resultaron insuficientes para cubrir los gastos operativos y las obligaciones de pago derivadas de los contratos de inversión.
Ante esta situación, Thuy ordenó a 23 gerentes y jefes de equipo, responsables de supervisar a 341 empleados comerciales, destinar el 70% de los fondos obtenidos de nuevos clientes a reembolsar a los clientes anteriores que aún tenían cantidades pendientes de devolución. El 30% restante se transfería a la empresa.
Entre 2015 y 2023, Thuy y sus presuntos cómplices se habrían apropiado indebidamente de cerca de unos 330 millones de dólares pertenecientes a 10.123 víctimas. Según la acusación, todos los movimientos de estos fondos se gestionaban al margen de la contabilidad oficial y no quedaban reflejados en los estados financieros ni en los informes fiscales presentados a las autoridades.
El escrito de acusación señala que Egroup y Egame atraviesan actualmente una situación de desequilibrio financiero que les impide devolver el dinero a los inversores.
Los investigadores consideran que Thuy fue el principal responsable de dirigir las presuntas actividades delictivas y gestionar los fondos obtenidos de forma ilícita, por lo que lo identifican como el principal acusado del caso.
A principios de agosto de 2026, la Fiscalía Popular Suprema anunció que había devuelto el expediente a la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública para ampliar las pesquisas y esclarecer varios aspectos pendientes del caso./.
Condenan a acusados en casos de apropiación de bienes y abuso de influencia en localidades norteñas de Vietnam
El Tribunal Popular de la provincia norteña vietnamita de Thai Binh emitió hoy su veredicto contra varios acusados por los delitos de Apropiación de bienes y Abuso de cargo y poder por beneficio personal.