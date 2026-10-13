Vietnam impulsa industria cultural mediante cooperación entre el Estado y las empresas

Hanoi (VNA) - En un contexto en el que la industria cultural se perfila como un nuevo motor de crecimiento, la conexión de los recursos estatales con la comunidad empresarial abre oportunidades de inversión, fomenta la creatividad y mejora la competitividad de los productos culturales vietnamitas.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo anunció la víspera la creación de la Red de Desarrollo de la Industria Cultural de Vietnam y presentó 17 iniciativas culturales para 2026. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre los organismos públicos, las empresas y los creadores, promoviendo proyectos conjuntos en lugar de actuaciones aisladas.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, destacó la necesidad de construir un ecosistema que vincule la cultura, el deporte y el turismo con la tecnología, tomando la identidad vietnamita como valor central y reforzando la competitividad internacional.

La Red deberá conectar a quienes aportan ideas con quienes disponen de tecnología, capital y mercados, así como vincular a empresas, artistas, centros educativos e instituciones culturales.

La ministra subrayó que las orientaciones deben traducirse en acciones concretas, con productos, responsables y plazos definidos. En 2026, los grupos de cooperación deberán priorizar la comercialización de productos, la generación de ingresos para las empresas y los creadores, y la ampliación del acceso de la población a la cultura.

De acuerdo con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, las empresas deben desempeñar un papel activo en la inversión, el desarrollo de productos, la explotación de la propiedad intelectual y la expansión de los espacios creativos. El objetivo es que la industria cultural contribuya al menos al 7% del producto interno bruto (PIB) en 2030.

El modelo de cooperación "1+1+N" se basa en las fortalezas de cada parte: el Estado crea las condiciones institucionales y las infraestructuras básicas, las empresas aportan recursos, tecnología y acceso al mercado, y la comunidad contribuye con conocimientos y talento, además de participar en los beneficios. Este enfoque busca abordar cuestiones como la protección de los derechos de autor, el intercambio de datos digitales y la comercialización de activos intelectuales.

Las 17 iniciativas anunciadas abarcan desde la construcción de infraestructuras digitales hasta la aplicación de nuevas tecnologías y la valorización del patrimonio cultural. Entre ellas figuran un "Repositorio de Datos Culturales Digitales" y una "Plataforma de Comercio de la Industria Cultural" para conectar a los creadores con los inversores y facilitar la comercialización de la propiedad intelectual.

Asimismo, las plataformas Vietnam.Travel y Visit Vietnam buscan conectar datos turísticos y aplicar inteligencia artificial, mientras que VNSport promueve los vínculos entre deportistas, clubes y actividades económicas relacionadas con el deporte.

El lanzamiento de la Red forma parte de los esfuerzos por movilizar recursos sociales, fomentar la inversión empresarial a largo plazo, desarrollar recursos humanos y construir marcas culturales. En este contexto, la elaboración de una Ley de Desarrollo de la Industria Cultural se considera una medida destinada a reforzar el marco jurídico del sector.

La eficacia de la iniciativa dependerá de su capacidad para convertir las orientaciones en proyectos concretos y transformar las ideas creativas en productos competitivos en los mercados nacional e internacional./.

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