Mantienen viva el alma de la cerámica de Bau Truc en la vida moderna

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La primera edición del Festival de la Cerámica Cham de Bau Truc 2026 se efectúa en la comuna de Ninh Phuoc, provincia de Khanh Hoa, para rendir homenaje al arte alfarero del pueblo Cham y promover el tejido de brocados de My Nghiep, los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) y los valores culturales y turísticos locales.



Coincidiendo con la festividad de Kate, el evento incluye exposiciones de cerámica artesanal, brocados, productos locales y gastronomía tradicional. Los visitantes pueden conocer de cerca las técnicas de los artesanos y participar en la experiencia “Un día como alfarero de Bau Truc”. Las actividades culturales, artísticas y deportivas contribuyen a acercar este patrimonio al público.



La artesana Chau Thi Nghiep señaló que la alfarería forma parte de la vida de las mujeres Cham de Bau Truc desde hace generaciones. Las niñas aprenden el oficio observando a sus abuelas y madres seleccionar la arcilla, modelar, decorar y cocer las piezas.



Para ella, cada objeto no solo tiene una utilidad práctica, sino que también refleja la historia y la identidad de la comunidad. Su deseo es que los jóvenes continúen aprendiendo el oficio y preserven las técnicas heredadas de sus antepasados.



La singularidad de la cerámica de Bau Truc reside en su elaboración completamente manual, sin torno ni moldes. Con destreza, las mujeres Cham transforman la tierra, el agua y el fuego en piezas únicas que conservan conocimientos tradicionales, costumbres y la memoria colectiva de la comunidad.



Según Quang Thuc Doan, presidente del Comité Popular de la comuna de Ninh Phuoc, el arte alfarero del pueblo Cham fue inscrito en 2022 por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. La continuidad de este oficio es fruto del esfuerzo de generaciones de artesanos, algunos de los cuales siguen transmitiendo sus conocimientos pese a su avanzada edad.



El funcionario destacó que preservar el patrimonio no consiste únicamente en conservar los valores tradicionales, sino también en garantizar su práctica y transmisión en la vida contemporánea.



Afirmó que la localidad seguirá apoyando a los artesanos en la formación de los jóvenes y alentando a las cooperativas y los talleres a mejorar la calidad, diversificar sus productos y ampliar sus mercados.



También promoverá la conexión entre la alfarería y el turismo cultural y comunitario para generar empleo y aumentar los ingresos de la población, agregó.



Además de Bau Truc, Ninh Phuoc alberga el pueblo de tejedores de brocados de My Nghiep y otros valores culturales del pueblo Cham.



La combinación de alfarería, tejido, festividad de Kate, gastronomía y experiencias comunitarias contribuirá a diversificar la oferta turística y fomentar el desarrollo socioeconómico. Asimismo, permitirá que las nuevas generaciones conozcan mejor los oficios tradicionales y asuman la responsabilidad de preservar este legado.



Junto con la exhibición, el espectáculo “El alma de la cerámica de Bau Truc” recrea la historia del oficio mediante música tradicional Cham, canciones folclóricas y danzas inspiradas en la tierra, la alfarería y los brocados de My Nghiep.



Uno de sus momentos más destacados es el ritual “La llama de Bau Truc”, en el que el fuego se enciende al son de los tambores Ginang y Paranung y de la flauta Saranai. La llama simboliza la tierra, el oficio y la continuidad entre generaciones.



Para los habitantes de Bau Truc, el festival es también una oportunidad para compartir las historias que encierra cada pieza, acercarse a los clientes y transmitir a los jóvenes el amor por la alfarería, manteniendo viva su esencia en la vida moderna./.

VNA