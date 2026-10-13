Cultura vietnamita brilla en Día de Asia 2026 en Bratislava

Bratislava (VNA) - La Embajada de Vietnam en Eslovaquia, junto con las representaciones diplomáticas de China, India, Indonesia, Japón, Kazajistán y Palestina, organizó recientemente el Día de Asia 2026 en la plaza Hviezdoslavovo de Bratislava.



El evento reunió a representantes diplomáticos, numerosos miembros de la comunidad vietnamita residente en Eslovaquia, amigos internacionales y habitantes locales.



El Día de Asia brinda a los países participantes la oportunidad de presentar su cultura, tradiciones y población, al tiempo que fomenta los intercambios y fortalece el entendimiento y la amistad entre los pueblos asiáticos y eslovacos. La edición de este año incluyó exhibiciones de artes marciales, actuaciones musicales, danzas tradicionales y desfiles de trajes típicos, que dieron vida a un espacio cultural diverso y lleno de color.



Durante el evento, el embajador de Vietnam en Eslovaquia, Pham Truong Giang, destacó que el Día de Asia se ha consolidado como un importante punto de encuentro cultural en Bratislava, contribuyendo a estrechar los lazos de entendimiento, amistad y solidaridad entre las naciones. Señaló que, pese a sus diferentes historias, idiomas e identidades, los países comparten aspiraciones de paz, cooperación y desarrollo.



Al presentar Vietnam ante el público internacional, el embajador subrayó que la larga historia del país y la convivencia de sus 54 grupos étnicos han dado lugar a una cultura rica y diversa.



Expresó su esperanza de que las actividades del evento despertaran un mayor interés por Vietnam, un país conocido por sus paisajes naturales, su singular patrimonio cultural, su variada gastronomía y la amabilidad y hospitalidad de su gente.



El programa contó con actuaciones del Club de Danza del León Vietnamita de Bratislava (Nam Hung Su), la Asociación de Mujeres Vietnamitas de Bratislava y el Club Paneuropeo de Teatro y Canto.



Las presentaciones ofrecieron al público una muestra representativa de la riqueza cultural vietnamita. La enérgica danza del león, acompañada por el ritmo de los tambores, creó un ambiente festivo y despertó el entusiasmo de los asistentes.



Por su parte, la danza tradicional con sombreros cónicos, combinada con el Ao Dai, traje tradicional vietnamita, y música moderna, proyectó una imagen de Vietnam que conjuga elegancia, tradición, juventud y dinamismo.



La representación de “Co doi thuong ngan” (La Segunda Dama de las Montañas y los Bosques) permitió al público conocer mejor las particularidades del culto vietnamita a la Diosa Madre, reconocido por la UNESCO en 2016 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Asimismo, el desfile de trajes Nhat Binh, una vestimenta tradicional vietnamita, cautivó a los asistentes con la elegancia, los colores y los detalles de sus diseños.



Además de las actuaciones artísticas, el pabellón vietnamita atrajo a numerosos visitantes con recuerdos y artículos decorativos que reflejaban la identidad nacional. Las actividades de intercambio cultural ofrecieron a los eslovacos y a otros visitantes internacionales la oportunidad de acercarse a la cultura, la vida cotidiana y las tradiciones del pueblo vietnamita.



Las actuaciones recibieron una cálida acogida del público y contribuyeron a dar mayor visibilidad a Vietnam y a su gente en Eslovaquia. A través de su participación en el Día de Asia 2026, la comunidad vietnamita en Bratislava reafirmó su compromiso con los intercambios culturales, el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad local y la promoción de la amistad entre Vietnam y Eslovaquia./.

VNA