Premier vietnamita insta a Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh a liderar formación de talentos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, instó a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh a convertirse en un centro de referencia para descubrir, formar y reunir a los mejores talentos del país, dominar tecnologías estratégicas y conectar la formación, investigación e innovación para desarrollar productos competitivos de marca vietnamita.



El jefe de Gobierno formuló esta petición al asistir el 13 de octubre a la ceremonia de apertura del curso académico 2026 de la institución, celebrada bajo el lema "La Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh y la aspiración de dominar las tecnologías estratégicas mediante el talento vietnamita". Al acto asistió también Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de la urbe, junto con dirigentes, representantes de empresas y más de 700 estudiantes destacados.



Meta de 100 patentes internacionales para 2030



La universidad presentó una hoja de ruta para desarrollar tecnologías estratégicas en tres etapas. En la primera, priorizará investigaciones con aplicaciones prácticas en inteligencia artificial, chips de computación periférica, preparados biológicos y diagnóstico molecular.



Para 2030, prevé establecer grupos de investigación y laboratorios de cooperación público-privada centrados en modelos lingüísticos de gran tamaño en vietnamita, vacunas, tecnologías celulares, baterías de almacenamiento, hidrógeno verde y tecnología cuántica. Después de ese año, avanzará hacia la autonomía en ámbitos como la inteligencia artificial soberana, los chips para la tecnología 6G y la industria aeroespacial, la medicina de precisión y la energía nuclear.



Entre sus objetivos para 2030 figuran obtener 100 patentes internacionales, desarrollar 10 productos tecnológicos estratégicos, dominar 15 tecnologías básicas y formar 20 grupos de investigación de alto nivel. La institución también aspira a situarse entre las 100 mejores universidades de Asia para ese año y, de cara a 2045, convertirse en un sistema universitario de investigación líder en el continente, con al menos cuatro disciplinas entre las 50 primeras de prestigiosos rankings internacionales.



La rectora de la universidad, profesora y doctora Nguyen Thi Thanh Mai, destacó la necesidad de aprovechar las capacidades multidisciplinarias de la institución y estrechar los vínculos entre la formación, la investigación y la práctica, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para experimentar, investigar y desarrollar sus capacidades.

El primer ministro Le Minh Hung entrega obsequios a los estudiantes con mejores expedientes académicos de la promoción 2025-2026 y a los alumnos con las mejores calificaciones de ingreso en 2026. (Foto: VNA)



Integrar la formación, la investigación y la innovación



El premier Le Minh Hung afirmó que la educación superior desempeña un papel decisivo en la formación de recursos humanos cualificados, el desarrollo científico y tecnológico, el aumento de la productividad y la competitividad nacional. En este sentido, pidió a la universidad renovar su gestión, fomentar la creatividad y evaluar el desempeño mediante resultados concretos.



Subrayó que la institución debe construir un ecosistema que conecte a estudiantes destacados, alumnos de posgrado, doctorandos, jóvenes científicos y expertos, especialmente en las ciencias básicas y las tecnologías estratégicas. También deberá consolidarse como centro de conocimiento y asesoramiento sobre políticas públicas, aportando fundamentos científicos para las decisiones de desarrollo nacionales, regionales y locales.



En la investigación, instó a integrar la formación, la ciencia y la innovación en una cadena unificada, con una participación más estrecha de las empresas desde las primeras etapas. La universidad deberá definir las tecnologías que necesita dominar, los productos que pretende desarrollar, sus usuarios y los plazos para obtener resultados, evitando dispersar los recursos o limitarse a publicar estudios científicos.



Asimismo, propuso fortalecer la cooperación entre el Estado, las universidades y las empresas, ampliar la colaboración internacional y promover la transferencia y comercialización de los resultados de investigación.



Movilizar recursos para desarrollar universidades de investigación



El jefe de Gobierno encargó al Ministerio de Educación y Formación elaborar un proyecto con mecanismos de inversión y políticas especiales para desarrollar universidades de excelencia bajo modelos de investigación de categoría mundial. También pidió ampliar la autonomía universitaria, acompañada de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación independiente.



La Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad Nacional de Hanoi y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi deberán consolidarse como centros del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación.



Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el de Finanzas, estudiará mecanismos de financiación para las actividades científicas y tecnológicas de las instituciones públicas prioritarias y medidas para facilitar la llegada al mercado de los resultados obtenidos en los laboratorios.



El primer ministro también instó a las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y de las regiones del Sudeste y del delta del Mekong a estudiar inversiones en infraestructuras compartidas y encargos directos a la universidad para formar recursos humanos cualificados y desarrollar proyectos científicos y tecnológicos que respondan a las necesidades regionales.



Al dirigirse a los docentes e investigadores, pidió mantener la integridad académica, fomentar el debate científico y crear condiciones para experimentar y validar nuevas ideas. A los estudiantes les recordó que la universidad no debe ser únicamente un medio para obtener un título, sino una oportunidad para desarrollar capacidades, asumir responsabilidades y contribuir al país.



El premier Le Minh Hung expresó su confianza en que, tras más de tres décadas de desarrollo, la institución seguirá consolidándose como un centro nacional de talento y conocimiento, un motor de la ciencia, la tecnología y la innovación y una universidad de prestigio en Asia y el mundo.



Antes de la ceremonia, el primer ministro y los delegados visitaron la exposición "Made by VNUHCM", que presentó avances como robots de extinción de incendios, sistemas de interfaz cerebro-computadora, aplicaciones de inteligencia artificial para la reproducción asistida, chips semiconductores, tecnología de células madre y paneles solares de nueva generación.



Durante el acto, el jefe de Gobierno entregó obsequios y reconocimientos a participantes en la campaña de 500 días y noches para buscar, recuperar e identificar restos de mártires. La universidad también distinguió a personas y colectivos por sus logros científicos y tecnológicos desde comienzos de 2026.



Empresas y socios entregaron ayudas para el desarrollo de la institución por un valor total superior a 6,17 millones de dólares./.