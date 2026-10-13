Política

Vietnam y Camboya firman el plan de cooperación en defensa para 2027

Vietnam y Camboya refuerzan su cooperación en defensa, seguridad y gestión fronteriza de cara al 60.º aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2027.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, el general Phan Van Giang (izquierda), y su homólogo camboyano, el general Tea Seiha, pasan revista a la guardia de honor. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, el general Phan Van Giang (izquierda), y su homólogo camboyano, el general Tea Seiha, pasan revista a la guardia de honor. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, el general Phan Van Giang, presidió hoy en Hanoi la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo camboyano, el general Tea Seiha.

En el marco del plan de cooperación de este año entre los ministerios de Defensa de ambos países, Tea Seiha encabeza una delegación que realiza una visita oficial a Vietnam del 12 al 15 de octubre para asistir a la reunión anual de los ministros de Defensa y presenciar un ejercicio conjunto de las fuerzas armadas de Vietnam, Laos y Camboya.

En las conversaciones posteriores a la ceremonia, Van Giang señaló que, desde comienzos de 2026, los altos dirigentes de ambos países han realizado visitas y mantenido encuentros para orientar la cooperación bilateral, reafirmando la prioridad que ambos conceden a las relaciones entre Vietnam y Camboya.

Las dos partes también han impulsado la cooperación en defensa y seguridad, comercio, inversión, conectividad de infraestructuras, educación y formación, e intercambios entre los pueblos, al tiempo que han promovido las complementariedades de sus economías.

Afirmó que, junto con el continuo desarrollo de las relaciones bilaterales, la cooperación en defensa entre Vietnam y Camboya ha logrado resultados integrales y se ha vuelto cada vez más sustancial, hasta convertirse en uno de los pilares importantes de los vínculos entre ambos países.

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Intercambio del memorando de cooperación para 2027 entre los ministerios de Defensa de ambos países. (Foto: VNA)


Los dos ministerios de Defensa ejecutaron con éxito su plan de cooperación para 2026, centrado en los intercambios de delegaciones de alto nivel, la formación de personal, la gestión y protección de las fronteras, la educación y la comunicación, la búsqueda y repatriación de los restos de los soldados caídos, la industria de defensa, la logística y la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales.

Van Giang instó a los organismos y unidades de ambos ministerios a ejecutar los programas de cooperación acordados, con especial atención a la educación política e ideológica para reforzar la confianza política, así como a la cooperación entre las distintas ramas y especialidades militares.

Asimismo, señaló que ambas partes deben intensificar la coordinación en la gestión y protección fronterizas para construir una frontera entre Vietnam y Camboya de paz, cooperación y desarrollo.

Propuso que ambas partes colaboren para aplicar eficazmente el memorando de entendimiento suscrito por los dos gobiernos sobre la protección y promoción de los monumentos de la amistad entre Vietnam y Camboya en territorio camboyano.

También planteó priorizar la cooperación en el desarrollo de recursos humanos, la industria de defensa, la logística, los suministros militares, las actividades económico-militares, las consultas y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, así como la cooperación tripartita entre los ejércitos de Vietnam, Laos y Camboya.

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Panorama de la cita. (Foto: VNA)


Al destacar la amistad tradicional de larga data entre Camboya y Vietnam, Tea Seiha expresó su satisfacción por los nuevos avances en las relaciones bilaterales. Señaló que la visita brindaba una oportunidad para profundizar la cooperación bilateral en defensa y, en términos más generales, fortalecer la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo entre ambas naciones.

Valoró positivamente la eficaz cooperación entre los dos ministerios de Defensa en los últimos años y propuso que ambas partes sigan promoviendo los intercambios de delegaciones, la formación y la gestión de las fronteras terrestres y marítimas, con el objetivo de consolidar la cooperación en defensa como un pilar importante de las relaciones bilaterales.

Vietnam y Camboya conmemorarán en 2027 el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. El ministro vietnamita propuso que los organismos de ambas partes coordinen los planes para las actividades conmemorativas organizadas por los dos ministerios de Defensa y las fuerzas armadas, a fin de difundir ampliamente entre la población el espíritu de solidaridad y amistad entre ambos países.

Al término de las conversaciones, ambos titulares firmaron el plan de cooperación en defensa entre Vietnam y Camboya para 2027./.

VNA
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