Economía

Vietnam y Georgia amplían oportunidades de cooperación e inversión

Vietnam y Georgia buscan ampliar el comercio y la inversión en manufactura, logística, energías renovables, turismo y tecnología durante un foro empresarial bilateral.

La viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, interviene en la cita. (Foto: VNA)
La viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, interviene en la cita. (Foto: VNA)

​Tiflis (VNA)- El Foro Empresarial Vietnam-Georgia se celebró el 12 de octubre (hora local) en la nación caucásica, en el marco de la visita oficial de la vicepresidenta del país indochino, Vo Thi Anh Xuan.

​En su discurso de bienvenida, Irakli Nadareishvili, viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, destacó que el evento constituye una oportunidad para estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países y abrir nuevas oportunidades de cooperación comercial e inversión. En 2025 el intercambio comercial bilateral de mercancías superó 192 millones de dólares.

Según Nadareishvili, gracias a su ubicación estratégica, que conecta el Cáucaso Sur, Asia Central y China con Europa a través del mar Negro, Georgia puede convertirse en una puerta de entrada para que las empresas vietnamitas accedan a mercados más amplios.

El Gobierno georgiano considera prioritario desarrollar sectores con un elevado potencial de cooperación con Vietnam, como la manufactura, la infraestructura logística, las energías renovables, el turismo, los servicios hoteleros, las tecnologías de la información y la comunicación, y la externalización de procesos de negocio (BPO).

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Irakli Nadareishvili, viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, habla en el evento. (Foto: VNA)

Por parte de Vietnam, la viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, valoró la iniciativa de conectar a las empresas de ambos países y subrayó la necesidad de aprovechar el amplio margen de cooperación existente. Entre las prioridades mencionó la mejora de la conectividad del transporte y la logística para impulsar el comercio y el turismo, así como la expansión de las inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo urbano.

La participación de conglomerados vietnamitas de diversos sectores, como ROX, TNT y Vingroup, refleja el interés por explorar oportunidades de inversión en Georgia y contribuir a la modernización de sus infraestructuras y centros urbanos.

La viceministra afirmó que Vietnam persiste en crear condiciones favorables para los inversores extranjeros y proteger sus derechos e intereses legítimos, incluidas las empresas georgianas. Asimismo, pidió al Gobierno y a las autoridades competentes de Georgia que sigan facilitando el marco jurídico y los procedimientos administrativos para que las empresas vietnamitas puedan desarrollar proyectos de inversión eficaces en el país.

Durante el foro, representantes de empresas vietnamitas con inversiones en la región presentaron a las autoridades y al empresariado georgiano sus fortalezas, objetivos y estrategias de negocio. Los proyectos ejecutados y en desarrollo en distintos países de la región ponen de manifiesto la capacidad de las empresas vietnamitas y las posibilidades de aprovechar las rutas de transporte y comercio del denominado “Corredor Central”.

La visita de Vo Thi Anh Xuan contribuye a reforzar los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países. El aprovechamiento de las oportunidades surgidas del foro para establecer nuevas relaciones comerciales y promover proyectos de inversión bilateral permitirá impulsar el desarrollo económico de ambas naciones y fortalecer sus nexos de amistad y cooperación./.

VNA
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