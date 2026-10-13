Cooperación en defensa y seguridad, pilar importante de las relaciones Vietnam - Laos



Hanoi (VNA) –La cooperación en defensa y seguridad constituye un pilar importante de las relaciones entre Vietnam y Laos, afirmó hoy el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al recibir en Hanoi al general Khamlieng Outhakaisone, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Defensa del país vecino.



El titular laosiano se encuentra de visita oficial en Vietnam para participar en el décimo encuentro anual de los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya, y presenciar el quinto ejercicio conjunto de defensa civil de las fuerzas armadas de los tres países.



El primer ministro Le Minh Hung felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por los grandes logros alcanzados en los últimos tiempos. Expresó su confianza en que Laos cumplirá con éxito sus objetivos de desarrollo socioeconómico y seguirá construyendo un país cada vez más estable, próspero y desarrollado.



Valoró el papel de los ministerios de Defensa y de las fuerzas armadas de ambos países en la implementación de los acuerdos de alto nivel, el fortalecimiento de la confianza mutua y la preservación de un entorno de paz y estabilidad que permita concentrar los esfuerzos en el desarrollo socioeconómico.



También expresó su confianza en que la visita del general Khamlieng Outhakaisone contribuirá a profundizar la concreción del contenido de la “cohesión estratégica” entre ambas partes.



Propuso que las dos partes sigan aprovechando eficazmente los mecanismos y acuerdos de cooperación, consoliden la confianza política y estratégica, refuercen el intercambio de información y la protección de sus legítimos intereses mutuos, coordinen esfuerzos para mejorar las capacidades de defensa, impulsen la cooperación en la industria de defensa y la formación de recursos humanos, y fortalezcan la cooperación en el trabajo político.



Por su parte, Khamlieng Outhakaisone felicitó a Le Minh Hung por el éxito de su primera visita oficial a Laos en calidad de primer ministro. El general afirmó que las relaciones entre Vietnam y Laos continúan profundizándose y desarrollándose de manera eficaz, y que la cooperación en defensa sigue siendo uno de sus pilares fundamentales.



Asimismo, agradeció al Partido, al Estado, al Ejército y al pueblo de Vietnam por el valioso apoyo brindado de manera constante a Laos en su labor de construcción, defensa y desarrollo nacional, contribuyendo a fortalecer sus capacidades de defensa y su autonomía y autosuficiencia.



Afirmó que el Ministerio de Defensa de Laos seguirá coordinándose estrechamente con su homólogo vietnamita para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y los suscritos entre ambos ministerios, contribuyendo así a consolidar los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambas naciones.



Destacó que, pese a la compleja evolución de la situación mundial y regional, las relaciones especiales entre Laos y Vietnam seguirán siendo sólidas y serán preservadas y fortalecidas por los partidos, Estados, ejércitos y pueblos de ambos países.



En este sentido, ambas partes coordinarán sus esfuerzos para preparar y organizar satisfactoriamente las actividades en el marco del “Año de la Solidaridad y la Amistad 2027”, que conmemorará el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, dijo.



Estas actividades, afirmó, contribuirán a transmitir las tradiciones y elevar la conciencia de la población, especialmente de las generaciones jóvenes, sobre los vínculos de solidaridad y amistad especial entre Vietnam y Laos./.

VNA