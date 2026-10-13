Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam continúa visita en China

Shaanxi, China (VNA) – En el marco de su visita oficial a China, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en la ciudad de Xi’an a Zhao Yide, secretario del Comité del Partido de la provincia de Shaanxi, cuna de la revolución china y lugar que conserva recuerdos de los años en que el Presidente Ho Chi Minh compartió con varias generaciones de dirigentes chinos la ardua lucha revolucionaria.



Zhao Yide afirmó que la visita de Tran Thanh Man refleja la amistad y la alta consideración que el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam conceden a la Asociación de cooperación estratégica integral Vietnam-China, así como a los vínculos entre las localidades vietnamitas y la provincia de Shaanxi en particular.



Al informar a la delegación vietnamita sobre la historia, las tradiciones revolucionarias y los logros de Shaanxi en diversos ámbitos, destacó el profundo aprecio de la provincia por las numerosas visitas del Presidente Ho Chi Minh a Shaanxi y a la ciudad de Yan’an.



Señaló que Shaanxi siempre se atiene a las percepciones comunes alcanzadas por los máximos dirigentes de ambos países y las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping.



Añadió que la provincia concede gran importancia a los intercambios amistosos y está dispuesta a impulsar una cooperación sustancial con las localidades vietnamitas, contribuyendo así a elevar a un nuevo nivel la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con significado estratégico.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, Tran Thanh Man felicitó a Shaanxi por sus destacados avances en materia de desarrollo y expresó su confianza en que la cooperación sustancial entre la provincia y las localidades vietnamitas seguirá cosechando resultados positivos.



Propuso que Shaanxi y las localidades vietnamitas intensifiquen la colaboración en ciencia y tecnología, energía, agricultura de alta tecnología, infraestructuras de transporte y logística -especialmente ferroviaria-, formación de recursos humanos altamente cualificados, cultura y turismo.



El dirigente vietnamita también elogió el éxito del seminario sobre conectividad de inversiones y cooperación en innovación, industria y alta tecnología, así como de los intercambios en educación y cultura celebrados durante esta visita entre las localidades hermanadas de Hung Yen, en Vietnam, y Shaanxi, en China.



Instó a ambas localidades a acordar cuanto antes ámbitos concretos de cooperación e impulsar las inversiones bilaterales, con el objetivo de convertir su asociación en un modelo de cooperación entre localidades.



En consonancia con las importantes orientaciones del presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Zhao Yide afirmó que Shaanxi está dispuesta a colaborar con los ministerios, sectores y localidades de Vietnam, incluida Hung Yen, para intensificar los intercambios amistosos y la cooperación sustancial en diversos ámbitos, realizando contribuciones concretas a la profundización de las relaciones bilaterales./.



