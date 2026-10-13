Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación en defensa y seguridad

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi a una delegación del Ministerio de Defensa de Camboya, encabezada por su titular Tea Seiha, quien es también viceprimer ministro del país vecino, con motivo de su visita oficial a Vietnam para participar en el encuentro anual de los ministros de Defensa y el ejercicio conjunto de las fuerzas armadas de Vietnam, Camboya y Laos.



El jefe del Gobierno destacó la visita y las actividades que Tea Seiha realiza en Vietnam, las cuales reflejan vívidamente la tradición de solidaridad, amistad y estrechos vínculos entre Vietnam y Camboya, así como entre las fuerzas armadas de tres países indochinos.



Al recordar las gratas impresiones de su primera visita oficial a Camboya en calidad de jefe del Gobierno vietnamita, Minh Hung expresó su confianza en que, bajo el reinado del rey Norodom Sihamoni y el liderazgo del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno, Camboya seguirá manteniendo la paz y la estabilidad, avanzando hacia una prosperidad cada vez mayor y reforzando continuamente su papel y posición en el ámbito internacional.



Valoró positivamente los esfuerzos proactivos y constantes de los ministerios de Defensa de ambos países para aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por sus dirigentes de alto nivel, manteniendo la cooperación en defensa y seguridad como uno de los pilares importantes de las relaciones bilaterales.



Asimismo, afirmó que el Gobierno vietnamita siempre apoya y facilitará en la mayor medida posible el desarrollo cada vez más sólido, sustancial y eficaz de la cooperación entre los ministerios de Defensa y las fuerzas armadas de ambos países.



Propuso intensificar el intercambio de opiniones sobre cuestiones estratégicas; prestar especial atención a la formación de cuadros, en particular en especialidades y en los idiomas de ambos países; impulsar los trabajos de delimitación y demarcación, así como la gestión de la frontera terrestre y la conectividad de las infraestructuras fronterizas y los pasos fronterizos.



Abogó por facilitar la ampliación de la cooperación entre las empresas de ambos países, incluidas las del sector de la defensa, y continuar coordinando las labores de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Camboya durante las distintas etapas de las guerras.



Por su parte, Tea Seiha felicitó a Vietnam por los logros alcanzados en los últimos tiempos bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam. También valoró positivamente los resultados de la reciente visita oficial del premier Le Minh Hung a Camboya, que ha contribuido a generar un nuevo impulso para la cooperación integral entre ambos países.



En cuanto a la cooperación en defensa, el general Tea Seiha agradeció a Vietnam el apoyo brindado en los últimos tiempos en materia de formación y atención médica. Afirmó que la parte camboyana coordinará estrechamente con Vietnam la aplicación eficaz de los acuerdos y planes de cooperación, especialmente en los ámbitos de las consultas sobre políticas, la cooperación logística y los intercambios y encuentros entre oficiales jóvenes.



Ambas partes también coordinarán sus esfuerzos para preparar y organizar satisfactoriamente las actividades del “Año de la Amistad 2027”, con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Estas actividades contribuirán a educar e incrementar la conciencia de la población, especialmente de las generaciones jóvenes, sobre las buenas relaciones de vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y duradera a de los vínculos entre Camboya y Vietnam./.





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