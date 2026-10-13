UOB eleva sus previsiones de crecimiento de Vietnam para 2026 y 2027

Hanoi (VNA)- El banco singapurense UOB elevó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam para 2026 al 9,2%, frente al 8,5% estimado anteriormente, tras el sólido desempeño económico en el periodo de julio a septiembre y la revisión al alza de los datos de los dos primeros trimestres del año.



Según su último informe macroeconómico, la entidad también aumentó su proyección de crecimiento para 2027 del 8,4% al 8,8%. El PIB vietnamita registró un alza interanual del 9,95% en el tercer trimestre de 2026, mientras que la expansión acumulada de los primeros nueve meses alcanzó el 9,01%, por encima tanto de la previsión del 9% de UOB como de la estimación de consenso del 8,65% de la agencia estadounidense de noticias financieras Bloomberg.



Para alcanzar el crecimiento anual del 9,2%, la economía deberá expandirse alrededor de un 9,7% interanual en el cuarto trimestre. Entre los principales motores previstos figuran la aceleración del desembolso de la inversión pública hacia finales de año, la temporada alta de exportaciones y la evolución favorable de los flujos de inversión extranjera directa (IED).



Sin embargo, UOB considera difícil alcanzar el objetivo gubernamental de crecimiento del 10%, ya que ello exigiría una expansión del 12,5% al 13% en el último trimestre, en un contexto marcado por una elevada base de comparación y señales de desaceleración de los nuevos pedidos de exportación.



El Índice de Gestores de Compras (PMI) para el sector manufacturero vietnamita de la firma S&P Global descendió de 53,3 puntos en agosto a 51,9 en septiembre. En particular, los nuevos pedidos de exportación registraron una contracción por segundo mes consecutivo, a un ritmo que no se observaba desde abril.



De cara a 2027, UOB prevé que la transformación gradual de la IED registrada en capacidad productiva efectiva, junto con las reformas destinadas a modernizar la industria y desarrollar manufacturas de mayor valor añadido, seguirá respaldando el crecimiento económico.



En los primeros nueve meses de 2026, la IED registrada alcanzó los 50,36 mil millones de dólares, un aumento interanual del 76,4%, mientras que el capital desembolsado ascendió a 21,07 mil millones de dólares, un 12,1% más que en el mismo período del año anterior.



Pese a las perspectivas favorables, el banco advirtió de varios riesgos, entre ellos el encarecimiento de la energía debido al prolongado conflicto entre Estados Unidos e Irán, un posible endurecimiento de los aranceles estadounidenses, las limitaciones del suministro eléctrico y de las infraestructuras, así como un ritmo de ejecución de la inversión pública inferior al previsto.



Junto con la revisión de sus previsiones de crecimiento, UOB elevó su proyección de inflación promedia para 2026 del 4,1% al 4,7%. El índice de Precios al Consumidor (IPC) de Vietnam aumentó un 5,08% interanual en septiembre, mientras que la inflación promedia de los primeros nueve meses se situó en el 4,52%, por encima del límite del 4,5% establecido para el año.



Según el banco, el encarecimiento de la energía, la sólida demanda interna y un crecimiento del crédito cercano al 16% mantendrán las presiones inflacionarias. En consecuencia, prevé que la inflación general se mantenga próxima al 5% durante el cuarto trimestre de 2026.



En su escenario base, la entidad prevé que el Banco Estatal de Vietnam mantenga la tasa de refinanciación en el 4,5% hasta finales de 2027 y recurra a operaciones de mercado abierto y cuotas de crecimiento del crédito para regular la liquidez. Sin embargo, señala que aumenta la posibilidad de que los tipos de interés sigan una trayectoria alcista.



En cuanto al mercado cambiario, UOB proyecta que el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dong vietnamita (USD/VND) se sitúe en 26.300 en el cuarto trimestre de 2026, 26.600 en el primer trimestre de 2027 y 26.800 en el segundo y tercer trimestres del próximo año./.

VNA