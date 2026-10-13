Política

Vicepresidenta de Vietnam se reúne con los máximos dirigentes de Georgia

Vietnam y Georgia buscan fortalecer sus relaciones y ampliar la cooperación en comercio, inversión, turismo, logística, innovación y diplomacia parlamentaria.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reúne con el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili. (Foto: VNA)
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reúne con el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili. (Foto: VNA)

Tbilisi (VNA) – La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió hoy en Tbilisi con el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili, y el titular del Parlamento, Shalva Papuashvili, en el marco de su visita oficial a este país.

Durante el encuentro, Kavelashvili destacó que la visita contribuirá a consolidar la confianza política, reforzar el entendimiento mutuo e impulsar las relaciones bilaterales.

Asimismo, valoró los avances en los contactos entre los dirigentes y los mecanismos de consulta entre ambos países, y felicitó a Vietnam por sus logros y su política exterior basada en la diversificación y la multilateralización de sus relaciones, el respeto al derecho internacional y la igualdad y el beneficio mutuo.

El mandatario georgiano expresó su voluntad de ampliar la cooperación con Vietnam y destacó el potencial de Georgia para desarrollar corredores económicos y convertirse en un destino turístico atractivo.

Propuso atraer a más turistas y empresas vietnamitas para explorar oportunidades de inversión y comercio en energía y logística, así como establecer un centro conjunto de investigación en ciencia, tecnología e innovación.

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La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reúne con el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili. (Foto: VNA)


La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan reafirmó que Vietnam concede importancia a la amistad tradicional y la cooperación con Georgia. Señaló que ambos países disponen de amplias oportunidades para impulsar los vínculos en economía, comercio, inversión, agricultura, turismo, cultura, educación e intercambios entre los pueblos.

Propuso intensificar los contactos a todos los niveles, perfeccionar el marco jurídico y promover la participación de ministerios, localidades y empresas en la ejecución de los acuerdos. También afirmó que Vietnam está dispuesto a facilitar las inversiones de las empresas georgianas en su territorio.

Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en política, diplomacia, seguridad, defensa, transporte y otros ámbitos, así como reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas.

Vo Thi Anh Xuan transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, a Kavelashvili.

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La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reúne con el presidente del Parlamento de Georgia, Shalva Papuashvili. (Foto: VNA)


En su reunión con Shalva Papuashvili, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación parlamentaria, intercambiar experiencias legislativas y coordinarse en los foros interparlamentarios internacionales.

El dirigente anfitri’on destacó la importancia de los corredores de conectividad entre Asia y Europa para el comercio mundial y señaló que Georgia desea aprovechar su posición geográfica para garantizar la seguridad de estas rutas.

La vicepresidenta vietnamita propuso que los órganos legislativos contribuyan a perfeccionar el marco jurídico y facilitar la cooperación empresarial, especialmente en comercio, inversión, educación, cultura, turismo y logística. También afirmó que Vietnam está dispuesto a servir de puente entre Georgia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ambas partes reafirmaron su compromiso con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias, y acordaron fortalecer la coordinación en los foros multilaterales y parlamentarios./.

VNA
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